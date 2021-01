Maradona, svelato nuovo incredibile retroscena: com’è possibile?

Spunta un nuovo retroscena sulla vita di Diego Armando Maradona. Dall’Argentina esplode un’altra indiscrezione sulla vita del Pibe de Oro.

Altra notizia sulla vita personale del campione argentino (foto: Getty)

Nonostante la sua morte, non smette di far parlare di sè la vita personale di Diego Armando Maradona, con clamorosi retroscena spuntati nell’ultimo mese. Infatti la vita del Pibe de Oro è stata complessa e spesso anche fuori dal campo, Maradona si è distinto per una quotidianità fuori dal comune. Il nuovo retroscena sulla sua vita personale spunta direttamente dall’Argentina.

Infatti stando ad alcune testimonianze, sarebbe spuntata una nuova figlia del Pibe de Oro. Durante la sua carriera, lo stesso Maradona ha fatto discutere per aver riconosciuto il figlio napoletano (Diego Jr.) solamente nel 2007, ventuno anni dopo la sua nascita. Il nome della nuova figlia è Eugenia Laprovíttola, ragazza 25enne che gioca a calcio e sulla sua schiena porta proprio il “10” come la portava il suo presunto padre. La ragazza sarebbe nata nello stesso ospedale di Diego, ossia l’Evita de Lanus ed ha raccontato la sua storia al giornalista Luis Ventura.

Maradona, altro retroscena sulla sua vita: spunta un’altra figlia

La nuova presunta figlia del Pibe de Oro (Screenshot)

Eugenia Laprovìttola, intervistata da Luis Ventura, avrebbe scoperto la presunta parentela per caso. Infatti la ragazza fu data in adozione quando ancora era bambina e da poco aveva deciso di ricostruire il suo passato familiare. La ragazza avrebbe anche conosciuto il Pibe de Oro tra il 2018 ed il 2019, ignorando totalmente la possibile parentela tra i due. Adessi Eugenia ha un solo obiettivo, incontrare la sua madre biologica e conoscere la verità.

La 25enne residente a Berrisso, in provincia di Buenos Aires, ha fatto sapere di non essere interessata ai soldi e quindi all’eredità del suo presunto padre, ma il suo unico intento è conoscere la verità. Sul caso è intervenuta anche Claudia Villafañe, storica moglie di Maradona che afferma che, con molte probabilità, la verità non si saprà mai.

Laprovìttola ha anche scambiato due chiacchiere con Villafañe ed all’intervistatore, durante il programma “Secretos Verdaderos“, ha confessato che in questa storia c’erano molti figli. Infatti stando alle parole della storica coniuge, il Pibe de Oro non ha mai usato il preservativo, per questo motivo negli anni sono spuntati moltissimi casi come il suo.