irruzione-nel-congresso-usa.-l’fbi-sapeva-dei-“piani-di-guerra”

Alla storia dell’irruzione di alcuni manifestanti all’interno del Congresso americano a Washington DC lo scorso 6 gennaio, si aggiunge un nuovo inquietante capitolo.

Steven M. D’Antuono, dell’ufficio FBI di Washington, durante una conferenza stampa, ha confermato quanto rivelato dal Washington Post, ovvero che la Federal Bureau Investigation aveva diramato un rapporto in cui si avvertiva che alcuni estremisti si sarebbero recati nella capitale il 6 gennaio con war plans, “piani di guerra”. E sempre D’Antuono sostiene che l’FBI abbia subito condiviso queste informazioni con le altre forze di sicurezza.

Eppure la Capitol Hill Police, la sezione della polizia incaricata di sorvegliare il Campidoglio, afferma di non esserne mai stata a conoscenza.

Secondo la versione della Polizia, dunque, le falle nel sistema di protezione del Congresso non sarebbero da attribuire alla stessa, in quanto questa non sapeva dell’irruzione! Un altro funzionario dell’FBI ha spiegato che 45 minuti dopo aver intercettato le conversazioni online su un presunto piano per irrompere con la forza all’interno del Capidoglio, l’ufficio distaccato di Norfolk diramò il rapporto condividendolo con la sede centrale.

Al di là del rimpallo di responsabilità tra l’FBI e la polizia di Capitol Hill, una questione resta irrisolta: chi sono i soggetti che hanno compiuto l’irruzione? Se l’FBI sapeva del piano, sapeva anche chi sarebbe poi entrato in azione? E poi ancora, cui prodest? Ovvero, a chi ha giovato davvero l’entrata violenta all’interno del Congresso? Ricordiamo che l’azione è stata bollata come tentativo di “colpo di Stato” pro Donald Trump.

Quando nei programmi di informazione si scambiano le scene di un film violento con quelle delle manifestazioni pacifiche di chi chiede elezioni regolari e democratiche e poi si accusa chi manifesta di “colpo di Stato”, forse c’è qualcosa che non quadra.

Claudio Messora