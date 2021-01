I soliti ignoti, un’ignota non riesce più a parlare e Amadeus la guarda senza capire cosa sta accadendo, in studio tutti si guardano spaventati …

Spread the love











I soliti ignoti è una trasmissione della Rai che va in onda prima del telegiornale e che è molto amata perché fa trascorrere un po’ di tempo di puro svago, senza pensare a nulla e senza che ci sia bisogno di particolari competenze per vincere. Anche da casa la gente in famiglia si sfida e tiene incollati allo schermo tantissimi italiani che non si perdono mai quest’appuntamento serale. Merito anche del conduttore che, tra ironia e garbo, fa trascorrere il tempo in cui dura la trasmissione in serenità. Amadeus è, infatti, un conduttore molto garbato, sempre attento e delicato sia con gli ospiti che con i concorrenti.

Un’ignota non riesce più a parlare e Amadeus rimane interdetto per qualche secondo

Durante la puntata de I soliti ignoti, un’ignota doveva presentarsi ma, per l’emozione, dopo le prime parole si è bloccata e proprio non riusciva ad andare più avanti.

La signora, che era l’ignota numero 7, ha iniziato a presentarsi dicendo: “Da mio marito mi sono fatta inseguire, ma alla fine…” e poi non è riuscita più ad andare avanti.

A quel punto, dopo pochi secondi in cui anche Amadeus è rimasto senza parole per capire cosa stesse succedendo, ha preso la situazione in mano e le ha detto: “Non si preoccupi“, mentre la signora lo guardava imbarazzata e dispiaciuta e subiti dopo è intervenuta anche un’ospite famosa, Gloria Guida che ha aggiunto: “Può succedere“.

A quel punto la signora si è un po’ tranquillizzata ed è riuscita a terminare dicendo: “Alla fine ha vinto lui per la sua gentilezza e la sua galanteria”.

Amadeus vuole portare il gruppo degli Abba a Sanremo

Amadeus sta scaldando i motori per la prossima manifestazione canora che andrà non solo a condurre ma della quale è anche direttor artistico.

Tra i desideri che ha Amadeus per questa edizione c’è anche quello di portare gli Abba e, infatti ha dichiarato: “I desideri sono tanti e pure le invenzioni. Quando gli ospiti diventano ufficiali lo saprete da me” .

Gli Abba, il cui nome deriva dalle iniziali dei componenti il gruppo, si fondarono nel 1970 ed erano Björn Ulvaeus e Benny Anderson e le rispettive fidanzate, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad.

Uno dei loro successi più grandi è stato “Mamma mia” .

Mi piace: Mi piace Caricamento...