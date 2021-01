grande-fratello-vip-5:-svelati-i-nomi-dei-due-ex-gieffini-che-sarebbero-stati-insieme

Nella giornata di ieri avevamo riportato il gossip secondo il quale tra due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sarebbe nato del tenero. Il gossip era stato lanciato nello studio di Mattino 5, ma i nomi dei due ex gieffini implicati in questo flirt non erano stati ancora fatti.

Ieri, però, durante la trasmissione di Barbara d’Urso, ovvero Pomeriggio 5, avrebbe fatto risonanza la pulce che Deianira Marzano aveva messo nell’orecchio del web. L’influencer aveva infatti dichiarato nelle sue Instagram stories che i due ex gieffini implicati in questa presunta relazione erano due uomini: Mario Ermito e Giacomo Urtis:

Sì ragazzi, avete indovinato. La coppia è Ermito-Urtis. Io già lo sapevo giorni fa detto da Giacomo, che nella casa c’è stato un feeling. Un certo “affetto”, quindi Ermito è inutile che poi in tv oggi faceva il timido.

Nello studio di Pomeriggio 5, ieri, era presente uno dei diretti interessati, ovvero Giacomo Urtis. Barbara d’Urso ha dunque chiesto al medico estetico delucidazioni sull’affermazione fatta da Mario Ermito dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 5. Il bell’attore pugliese, infatti, aveva detto:

Andrò a vivere a casa di Urtis

Giacomo Urtis avrebbe glissato questa precisazione con un semplice:

L’ho sentito stamattina

La conduttrice, con fare ironico, avrebbe replicato all’ospite:

Stamattina quando si è svegliato a casa tua e gli hai portato la colazione?

A quel punto l’ex gieffino avrebbe continuato a ridacchiare e a negare che Ermito fosse rimasto a dormire a casa sua dopo la puntata del Grande Fratello Vip 5, ma l’intervento di Sonia Lorenzini avrebbe cambiato tutte le carte in tavola. La Lorenzini, infatti, avrebbe fatto calare il gelo in studio affermando che l’attore non era in hotel insieme agli altri vipponi dopo la puntata di lunedì sera.

Grande Fratello Vip 5: galeotta fu la casa per Mario Ermito e Giacomo Urtis?

C’è da dire che gli indizi che porterebbero a questa conclusione sarebbero diversi. Prima di tutto i gesti affettuosi che i due sarebbero stati soliti scambiarsi nella casa. In secondo luogo il messaggio affettuoso che Giacomo Urtis avrebbe rivolto a Mario Ermito dopo aver perso al televoto e aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 5. Urtis, infatti, avrebbe rivolo all’attore pugliese questo pensiero:

Manchi!

Fuori dalla casa invece, i due sarebbero stati subito fotografati, come ha riportato anche anche il giornalista Francesco Fredella a Pomeriggio 5.