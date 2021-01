gf-vip,-ariadna-romero-contro-pierpaolo?

A Chi l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero, non nasconde che a loro figlio Leo non fa vedere i baci del padre con Giulia Salemi…

Ariadna Romero sogna sempre il mondo dello spettacolo. Non ha mai smesso di farlo. Ma ogni volta che riapre gli occhi si trova nel suo elegante ufficio, nel ruolo di responsabile vendite della Lamborghini. Non male. “Ma lavoro otto ore come tutti”. A Chi l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli è una mamma impegnata. Soprattutto che ora Pier è ancora dentro la Casa. Per fortuna sua madre l’ha raggiunta in Italia e si può occupare di Leonardo.

Al settimanale diretto da Alfonso Signorini si parla anche della storia d’amore che Pierpaolo sta vivendo con Giulia Salemi. Nessuna gelosia, ma Ariadna chiarisce cbe. “Questa o qualunque altra relazione se e quando diventerà una relazione formale, al punto da presentare l’eventuale compagna a Leonardo, allora sarà qualcosa che competerà anche a me. E comunque sarà una decisione di Pier, che rispetterò”.

Leggi anche: Ariadna Romero all’Isola dei famosi

Il piccolo Leo non vede i baci di papà Pierpaolo

Ariadna Romero poi è costretta a commentare i baci di Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi, deve farlo anche difendere Leo, un bambino di tre anni. “Leo non lo segue sempre il GF. Certo che gli faccio vedere il papà, ma sta all’intelligenza di mamma, ogni tanto mettere i cartoni, sarei cattiva altrimenti”. E Ariadna ha sempre ammesso che tra di loro il rapporto è sempre stato sereno:

“A me scoppia il cervello quando ci penso: non riesco a capire le guerre. Mettere in mezzo Leo? No! Questo è stato da subito limpido. E’ forse anche una questione di educazione”.

Una storia finita ma non subito. A Casa Chi ha detto: “Ogni volta che ci riprovavamo, lui faceva qualcosa”. Una frase che ha fatto scalpore. “Mi è spiaciuto. Ho risposto con onestà: i momenti di crisi li hanno tutti, se non ci fossero stati, io e Pierpaolo saremmo ancora insieme“.

Giulia Salemi? La Romero preferisce Elisabetta

E poi Pierpaolo non è cattivo. Per la Romero “è un ragazzo ingenuo, certe volte lo vedo come un elefante: è grande, è dolce, è buono. Ed è emotivamente ingombrante. Grosso com’è qualche fiorellino lo calpesta per forza. Ma non se ne rende conto. Quando eravamo insieme non riuscivo neanche ad arrabbiarmi con lui”

Potrebbe interessarti: Vieni da me, il dramma di Leo Gassmann

A chi Ariadna conferma che al fianco di Pierpaolo Pretelli avrebbe preferito Elisabetta a Giulia Salemi. “La Gregoraci non la conosco, ma ha tirato fuori il meglio di lui. Giulia ha un’altra età, per altro, la conosco, è una brava ragazza, ma ha un altro carattere”. Insomma da mamma: