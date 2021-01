eros-ramazzotti:-svela-l’amante-che-ogni-artista-ha-sempre-desiderato

Il cantautore di Ti Sposerò Perché, Eros Ramazzotti, abbandona in definitiva la vita coniugale per la sua amante: Eros di nome e di fatto.

Eros Ramazzotti (Getty Images)

Dagli anni ’80 ad oggi la particolarità della sua voce nasale, oltre a dar vita sicuramente ad una serie di imitazioni mal riuscite, ha raccolto unanimamente una lunghissima serie di successi. Entrato nel cuore degli italiani e nella storia della musica della penisola, Eros Ramazzotti, all’età di cinquantasette anni decide di non voler svelare il suo segreto più intimo. Il nome della sua amante. “E’ la mia fidanzata“, avrebbe esordito senza vergogna il cantautore romano, lasciando volutamente nel passato i sentimenti legati alle note della sua tanto amata Ti Sposerò perché.

Eros Ramazzotti: “Un’altra te” e la sua nuova fidanzata

Dai tempi della sua celebre e storica love story con la solare Michelle Hunziker non si sentiva un Eros così compiaciuto e felicemente appagato. Ebbene, sulla rotta dei social network che propagano in fretta e furia la notizia, Eros più che mai di nome e di fatto, svela l’identità segreta. “È la mia fidanzata preferita” dichiara con un gran sorriso sulle labbra e mostrando al suo fianco, e tra le sue mani, l’amante da lui sempre sognata.

Si tratta della sua fedelissima chitarra. Il cantante in tal modo non accenna a smentire così la sua insostituibile passione per la musica. E, tenendo tra le braccia il prezioso strumento musicale, reduce come unico accompagnamento dei suoi brani più sentiti, è al settimo cielo.

Il tutto è avvenuto attraverso una storia pubblicata da Eros sul suo profilo Instagram. Non poteva di certo dimenticare di condividere il lieto evento con i tutti i suoi fan. Non si può dire lo stesso del tanto spettegolato ritorno di fiamma con la sua ex compagna Marica Pellegrini. Sulla quale il cantante ha di recente smentito prontamente ogni titolo falsato.