Enrico Papi e il meritato relax con il suo unico amore: Ecco chi è

Enrico Papi e sta tornando in auge dopo il programma su tv8, ed ha deciso anche di cominciare a mostrare la sua vita privata

Enrico Papi (Instagram)

Una carriera fatta di tanti alti e bassi, quella di Enrico Papi. Personaggio che si è fatto apprezzare nel corso del tempo con grandi abilità da conduttore, ma anche una spiccata propensione ad interpretare il ruolo di showman. Sono passati ormai tanti anni dai tempi di ‘Sarabanda’, programma che di fatto lo lanciò sul panorama italiano.

Da lì tanti programmi, ma anche periodo di lontananza dal mondo della televisione. Enrico è anche cambiato molto nel corso del tempo, mostrandosi con delle vere e proprie trasformazioni fisiche. Più paffutello ai tempi del primo ‘Sarabanda’, con il tempo è dimagrito molto e sfoggiando spesso anche un’inedita barba.

Ad oggi quello di Enrico Papi è un percorso che lo vede attivo su diversi fronti, anche se negli ultimi anni il suo volto è stato mostrato per la maggior parte su Tv8. Ben tre i programmi che lo hanno visto alla conduzione dal 2017, dalla ‘Notte dei record’ passando per ‘Italias got talent’ ed arrivando all’ultimo ‘Indovina la canzone’.

Grande simpatia e maestria nell’intrattenere il pubblico, il buon Papi ha esordito in Rai alla fine degli anni ’80, passando poi a Mediaset a metà degli anni ’90 diventando un volto storico di Italia 1, alla guida di programmi di successo come, appunto ‘Sarabanda’, ma anche ‘Matricole & Meteore’, ‘La pupa e il secchione’ o anche ‘La ruota della fortuna’.

Enrico Papi, ecco il momento di relax con il suo amore

Di questi tempi si vocifera di un ritorno in Mediaset per Enrico, che sarebbe alquanto clamoroso. Per il conduttore, infatti, il 2021 potrebbe nascondere una grande novità la conduzione di un programma di punta come ‘Scherzi a parte’. La voce circola già da qualche tempo, e vorrebbe proprio lui al posto di Paolo Bonolis.

Spesso anche la vita privata di Enrico finisce al centro dell’attenzione. Da tempo, infatti, il conduttore romano ha lasciato nel cassetto i sentimenti, vivendo cosi prettamente da single.

Enrico Papi e Tanker (Instagram)

Nessuna donna al suo fianco anche se l’amore, si sa, lo si può trovare anche ben lontano da una vita coniugale. Ed è lo stesso Enrico che lo ha mostrato attraverso i social in un momento di “intimità”.

Un attimo di relax insieme al piccolo Tanker, il bulldog francese che tiene compagnia ad Enrico ormai da diverso tempo. Tra i due si respira grande sentimento, e cosi il tutto è stato mostrato con grande soddisfazione nelle stories Instagram.