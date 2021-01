diletta-leotta-ibrahimovic,-altra-bomba:-“passata-la-notte-insieme”

Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, il settimanale Oggi sgancia una bomba clamorosa: “Hanno passato la notte insieme, una fonte certa rivela che…”

Diletta Leotta e Ibrahimovic (via Instagram)

Diletta Leotta, altro clamoroso colpo di scena dopo l’incredibile conferma sulla love-story con Can Yaman. In questo caso si tratta però di un retroscena (sempre bomba, ovviamente), relativo allo scorso 31 dicembre e rivelato quest’oggi dal settimanale Oggi. Al centro della vicenda ci sarebbe stato un protagonista incredibile: Zlatan Ibrahimovic.

Leggi anche —-> Fabrizio Corona, svelato nome della sua futura moglie: “Ci sposiamo”

(Foto: Facebook)

Diletta Leotta e Ibrahimovic, retroscena bomba

Secondo quanto infatti svela la rivista, il calciatore svedese avrebbe passato l’ultima sera dell’anno direttamente a casa della giornalista siciliana. “Lo hanno passato insieme dalle 21.20 fino a mezzanotte meno un quarto, quando le luci si sono spente per non riaccendersi più” ha svelato una fonte al settimanale. I più malpensanti incalzano e danno per scontato la risposta: cosa sarà successo, in quelle ore, tra i due?

Potrebbe interessarti anche —-> Belen Rodriguez, arriva la bomba pazzesca: “E’ incinta”

Molti, malgrado le continue smentite dai diretti interessati e il matrimonio di Zlatan, sono sicuri che qualcosina ci sia stato eccome. La conduttrice e il fenomeno scandinavo – ricordiamolo – si sono conosciuti personalmente grazie a BuddyFit, l’app sportiva per gli allenamenti da casa e di cui i due sono testimonial. Da lì è nata un’amicizia e una sintonia speciale confermata tra social e serate in gruppo. Ma spifferi vorrebbero molto più di un’ingenua amicizia…