Crisi di governo, la diretta – Oggi Renzi decide sul ritiro delle ministre. Dal Colle “sgomento” e “amarezza” per la rottura in piena pandemia

Il primo strappo è avvenuto nella notte in consiglio dei ministri: le esponenti di Italia viva hanno deciso di astenersi sul Recovery plan lamentando l’assenza del Mes e, tradendo le garanzie date anche al Colle, hanno deciso di non votare a favore. Oggi, in una conferenza stampa convocata per le 17.30 a Montecitorio, Matteo Renzi ci sarà il secondo round. Stando alle ultime ricostruzioni, la rottura sembra ormai inevitabile, ma l’ex premier da ore fa in modo di tenere aperte più strade possibili e non chiuderne nessuna: “Nelle prossime ore decidiamo”, è il ritornello che ripete a memoria.

Intanto, mentre anche ieri la pandemia di Covid ha fatto registrare oltre 600 morti, dal Colle trapelano “sconcerto” e “sgomento” per una crisi aperta in piena emergenza sanitaria e senza nemmeno tentare una mediazione. Una ricostruzione confermata dai principali quotidiani, dal Corriere della sera fino a Repubblica e Stampa. A inizio settimana è stata proprio la moral suasion del Quirinale (il capo dello Stato, viene sempre specificato, non può e non vuole andare oltre) a far sì che almeno i renziani lasciassero passare il Recovery plan. Ma questo non ha impedito che l’ex premier continuasse nel suo piano. “Una classe politica sconnessa dal Paese reale”, è l’impressione che arriva dal Colle secondo la Stampa. Tanto che la crisi ora sembra “quasi incredibile“. Secondo il Corriere della sera inoltre, il Quirinale assisterebbe “scandalizzato” a quello che succede nel panorama politico: preoccupa la crisi sanitaria, ma anche gli effetti sociali ed economici. E quell’appello fatto dal Capo dello Stato nel discorso di fine anno per l’avvio della “stagione dei costruttori” sembra già caduto nel vuoto. Intanto, fanno sapere, Mattarella si prepara a tutti gli scenari possibili per affrontare i prossimi giorni. Senza escludere neanche un’eventuale convocazione dei partiti prima che Conte vada in Senato per la conta finale. Ma finché Renzi non espliciterà le sue intenzioni, difficile anche stabilire una tabella di marcia. E, per il momento, continua uno stallo che anche dal Colle vedono con grande “irritazione” per i danni che sta portando al Paese.

DIRETTA ORA PER ORA

9 – Confermata la conferenza stampa di Renzi



La conferenza stampa di Matteo Renzi con le ministre Teresa Bellanova e Paola Bonetti ed il sottosegretario Scalfarotto avrà luogo oggi alle 17.30 presso l’auletta dei gruppi alla Camera. Lo rende noto Italia viva. Come già annunciato in quella sede Renzi trarrà le sue conclusioni rispetto alla crisi di governo.