covid-hotel-di-centallo:-situazione-invariata,-un-solo-ospite-presente

Dai dati recapitatoci questa mattina, mercoledì 13 gennaio, dall’Asl Cn1, presso la Bussola Hotel di Centallo, situato in frazione Roata Chiusani, c’è solo più un ospite affetto da covid, e la situazione risulta invariata rispetto alla scorsa settimana.

L’hotel è stato individuato come punto Covid, per tutti quei soggetti asintomatici o paucisintomatici, ed i loro contatti stretti, i quali, per via di situazioni personali ed abitative, non si trovano nella condizione di potersi permettere un isolamento dalla propria famiglia, o dai propri coinquilini.

Ottimo dato quindi per la struttura che in caso di una risalita di contagi avrà a disposizione ulteriori 16 posti letto.