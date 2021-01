Chuck Norris ha guidato la rivolta a Capitol Hill? Tutta la verità

Chuck Norris in mezzo ai manifestanti che hanno provocato gli scontri a Capitol Hill? Tutta la verità sull’immagine che fa il giro del web

Chuck Norris con l’ex presidente Bush jr. (Getty Images)

In mezzo ai manifestanti che hanno protestato violentemente a favore di Donald Trump assaltando Capitol Hill spunta un insospettabile. Chuck Norris, il Vip con più meme al mondo, simbolo di quell’America che risolve tutto con la forza e non si spaventa davanti a nulla, come faceva contro Bruce Lee.

Un’immagine in queste ore sta facendo il giro del web e scatena curiosità. Chuck Norris immortalato in mezzo ai manifestanti, poco prima dell’assalto alla sede del potere negli Stati Uniti. E così è cominciato l’assalto frontale all’ex ‘Texas Ranger’ amatissimo dal pubblico. Nonostante gli 80 anni, Norris ha ancora un fisico giovanile, poteva anche starci che fosse lui alla luce delle sue idee politiche: dichiaratamente repubblicano, a favore delle armi libere, sicuramente la vittoria di Joe Biden non l’ha gradita.

Il mistero però è stato chiarito in fretta: quello nella foto certo gli somiglia, ma si tratta soltanto di un sosia anche se molti sono rimasti ingannati dall’aspetto. A togliere ogni dubbio è stato il manager di Chuck intervistato dal Los Angeles Times. “Questo non è Norris, solo una persona che gli somiglia, sebbene Chuck sia molto più bello. Lui adesso è in Texas con la sua famiglia”.

Wait, so are we just not going to mention the fact that Chuck Norris was at the MAGA insurrection? pic.twitter.com/aIukJpoCmF — DevinNunesTHEDragQueen (@NunesDrag) January 12, 2021

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Usa, dem chiedono a Biden indagine contro Trump

Jack Angeli lo ‘sciamano’ rifiuta il cibo in carcere: la spiegazione della madre

Chi invece era sicuramente a Capitol Hill, grazie alle immagini viste in tutto il mondo, è Jack Angeli (al secolo Jacob Chansley), lo ‘sciamano’ che era tra i promotori dell’assalto. Ora è in carcere e per lui si fa dura come conferma la madre, Martha, intervistata da Fox News.

Al momento non sta rispondendo alle domande del giudice e rifiuta anche il cibo del carcere. I motivi li spiega la signora: “Se non mangia cibo biologico sta molto male, sta fisicamente male”. Come sta male lei, che non pensava di dover affrontare una situazione del genere. Spiega che era andato a Washington solo per manifestare, come gli altri, ed è anche un grande patriota.

Secondo la mamma, a fregarlo è stato l’abbigliamento: “Ci sono stati tanti, tanti altri fotografati , il modo in cui era vestito ha attirato l’attenzione su di lui”. I giudici la pensano in maniera diversa, nei prossimi giorni proveranno di nuovo a sentirlo.