can-yaman-e-diletta-leotta-stanno-insieme?-ecco-le-foto-appena-pubblicate!

Lo scoop di inizio anno verte su una possibile nuova coppia nascente: stiamo parlando di Can Yaman e Diletta Leotta.

Una notizia che ha dell’incredibile, eppure sono emersi una serie di indizi che portano a ritenere che i due formino una coppia; la prova del nove è arrivata con le foto di Chi.

Ma cominciamo dal principio…

La settimana scorsa, era atteso a Roma l’arrivo dell’attore turco per girare uno spot diretto da Ferzan Ozpetek. Can Yaman ha soggiornato presso l’Hotel Eden, nei pressi di Piazza di Spagna. Fatalità, negli stessi giorni alloggiava nella medesima struttura ricettiva anche la famosa conduttrice di DAZN.

Un altro indizio è stato scoperto quando Diletta Leotta ha fotografato gli assembramenti formatisi all’esterno dell’hotel per l’attore e un mazzo di fiori recapitato alla stessa nella camera d’albergo da parte di un ammiratore segreto.

Ma non solo: Anna Pettinelli, speaker radiofonica di Radio Dimensione Suono e professoressa di canto ad Amici, ha rivelato di essere venuta a conoscenza che Can Yaman starebbe insieme ad una famosa conduttrice italiana e che i due sarebbero stati avvistati insieme mentre si scambiavano baci romantici. Un altro dettaglio curioso è che la Pettinelli, ad Amici, lavora con Arisa, la quale è fidanzata con Andrea Di Carlo, manager proprio di Can Yaman.

Ad oggi, non sono arrivate smentite da parte di Leotta o Yaman che preferiscono mantenere il riserbo senza cavalcare l’onda della cronaca rosa.

Ecco il mazzo di fiori recapitato a Diletta Leotta nello stesso albergo dove alloggiava Can Yaman:

I due si baciano teneramente e si scambiano romantiche effusioni: