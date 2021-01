bra:-incidente-stradale-sul-ponte-di-via-cuneo

Traffico rallentato questa mattina (12 gennaio 2021) sul ponte di via Cuneo, a Bra, a causa di un incidente che ha coinvolto un autoarticolato per trasporto veicoli (bisarca) Mercedes ed una Nissan Micra. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma solo danni materiali ai veicoli coinvolti, ed in particolar modo alla Micra, per la quale in questi minuti sta avvenendo la rimozione tramite carro attrezzi. I rilievi sono stati eseguiti dalla pattuglia di pronto intervento della Polizia Municipale di Bra; sul posto sono presenti anche altri agenti per regolamentare la viabilità ed una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Bra.

c.s.