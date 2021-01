Belen Rodriguez ufficiale: è incinta del suo secondo bambino

Belen Rodriguez e la sua vita privata fanno sempre rumore. La notizia ufficiale della gravidanza ha letteralmente sconvolto il web.

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez è una famosissima modella, attrice e showgirl argentina ma naturalizzata italiana. Comincia la sua attività da modella in argentina a soli 17 anni, ma la sua bellezza la porterà ad essere conosciuta in tutto il mondo, in particolare in Italia, dove poi affonda le sue radici.

Qui Belen diventa una vera e propria icona di bellezza ed un sex symbol, famosi furono i suoi scatti sui vari calendari sexy che conquistarono il lato maschile della penisola.

La Rodriguez è molto legata al nostro paese, qui ha conosciuto il padre del suo primo figlio Stefano De Martino, con il quale però ha avuto una storia non molto fortunata che è destinata a finire dopo vari tira e molla.

Leggi anche -> Belen Rodriguez: è il mio capolavoro. Ma i follower insorgono

Leggi anche -> Belen Rodriguez terrorizzata preoccupa tutti, le ultime parole: “Idea del c***o”

Dopo una serie di storie rocambolesche con personaggi di spicco della televisione oggi Belen sembra finalmente aver trovato la stabilità con un compagno meno famoso che l’ha resa davvero felice ma non solo.

Belen e la gravidanza tanto attesa

La coppia è stata spesso criticata, in particolare Belen è stata spesso accusata del fatto che il suo amore per Antonino Spinalbese non fosse reale in quanto lui non possa essere considerato un vero VIP.

Poco importa alla showgirl che dalle foto che pubblica sembrerebbe che il suo amore sia sincero.

Così sincero che la famosa modella argentina sembrerebbe sia ufficialmente incinta del noto stylist delle celebrità. La notizia sta letteralmente sconvolgendo il mondo del web ed i maggiori appassionati di cronache rosa.

La notizia della nascita del suo secondo genito ha spiazzato tutti, soprattutto quei tanti critici che lanciavano quelle brutte accuse nei loro confronti.

Leggi qui —> Stefano De Martino e la voglia di neve: ritorno da Belen?

Ad oggi la coppia è più innamorata che mai e sembrerebbe che il loro amore possa durare, dando finalmente alla povera Belen un pizzico di stabilità.