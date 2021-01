Belen nella bufera, pubblica una foto delle gambe ma non è la sua, la modella a cui ha preso la foto la ridicolizza e Belen …

Spread the love











Belen, in questo periodo, pare essere davvero serena e aver ritrovato quell’equilibrio e quella tranquillità che, forse, da tempo le mancava. Il suo fidanzato, Antonino Spinalbanese è sempre al suo fianco e insieme a tutta la famiglia di Belen hanno trascorso le vacanze di Natale in uno chalet lussuosissimo in piena armonia. C’erano davvero tutti, dai genitori alla sorella Cecilia con il fidanzato Ignatio Moser, al fratello con la fidanzata e certamente non mancava il piccolo Santiago. Dopo la conduzione di Tu si que vales, ora Belen in televisione non appare da un po’ ma è sempre molto attiva sui social dove, qualche giorno fa , ha fatto una figura che non può essere certamente ritenuta “bella”.

Vediamo cosa è accaduto.

Belen pubblica una foto delle sue gambe ma il web si accorge che l’ha presa da una fotomodella

Belen, qualche giorno fa, come fa spessissimo, ha pubblicato una foto. In questa foto si vedono un paio di bellissime gambe fino ai piedi che indossano un paio di scarpe molto eleganti, marca The Attico. Belen, a corredo della foto, ha scritto: “Sulle mie scarpe…… ”.

Il popolo del web, che non perdona mai, si è però accorto che la stessa foto l’aveva postata una modella russa, Maya Zaboshta molti mesi prima e che, dunque, Belen l’aveva presa da lì e che quelle non erano le sue gambe.

La foto, che prima di essere presa di mira aveva già preso 180mila like, è stata poi confrontata con quella postata dalla modella russa grazie ad una segnalazione della pagina Very Inutil People.

Questa situazione è molto presto arrivata anche alla proprietaria vera della foto che ha scritto sulla sua pagina così: “It’s my photo!” e ha messo a confronto le due foto, quella sua che aveva postato l’11 aprile 2020 e quella postata da Belen il 10 gennaio 2021.

Dopo che la verità è venuta fuori, Belen non ha detto nulla e non ha commentato tutto ciò che le stanno dicendo accusandola di aver rubato una foto e di averla spacciata come sua.

Belen e la reazione dopo la bufera sul web

Belen, dopo che la situazione della foto è diventata di dominio pubblico, ha mantenuto il silenzio fino alla nuova foto dove si è fatta ritrarre mentre fa una linguaccia e ha scritto così “A chi non piace la linguaccia?”.

