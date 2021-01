Home » Tv » Barbara D’Urso » Barbara D’Urso asfaltata da Enock: “Con lei parli solo di caz***e”

Lapidario l’ex gieffino che, dopo l’uscita per eliminazione dalla Casa, è uno dei pochi, se non l’unico, che non frequenta il salotto di Barbara D’Urso.

Nessuna partecipazione del fratello di Balotelli in tv a Pomeriggio Cinque o a Live Non è La D’Urso: i fan si devono accontentare delle sue dirette su Instagram. Lui spiega il motivo e gela la Regina di Mediaset.

Barbara D’Urso, Enock assente nei suoi salotti

Tutti gli ex gieffini fanno a gara per essere ospiti nel salotto di Barbara D’Urso, per raccontare la propria esperienza nella Casa del Grande Fratello, o per raccontare il loro ritorno alla normalità. E molti hanno notato che, invece il fratello di Balotelli, Enock Barewuah, è il grande assente: lui non si è mai seduto su quella poltrona.

Leggi anche: GF Vip, gaffe della Capriotti sul razzismo: Enock infuriato

I fan di Barewuah si accontentano delle dirette social

Eppure di cose l’ex gieffino ne avrebbe da raccontare. A cominciare dalla sua esperienza nel programma, passando per le amicizie che si è costruito nella Casa, della sua amicizia speciale con alcuni di loro, per la grande affinità dimostrata, ad esempio, con la contessa. Eppure, è rimasto fuori da queste ospitate, negli spogliatoi, nemmeno in panchina. E i sui fan si devono accontentare di una serie di dirette, ma nessuna ospitata a Live Non è la d’Urso o a Pomeriggio5. In molti si sono chiesti se è lei che non lo stia invitando oppure, se è lui che non vuole andare ospite da Barbarella.

Enock: “La D’Urso ti chiama solo per parlare di caz***e”

Qual è il motivo? Lo ha svelato direttamente Enock durante una diretta social quando con Carima. Enock ha tirato in ballo Barbara D’Urso dicendosi sorpreso che la conduttrice non l’abbia ancora invitata nei suoi programmi. La donna ha confidato, infatti, che il suo sogno è proprio quello di andare nei programmi di Barbarella ed ha detto:

“Non capisco com’è possibile che Barbara d’Urso abbia chiamato Bello Figo per cinque o sei volte e a me non chiama. Tutto sommato sono capace di dire due parole” Potrebbe interessarti: GF Vip, Balotelli scatenato contro Selvaggia: “Enock è intoccabile”

Enock, senza troppi peli sulla lingua, ha risposto:

“Se devi dire qualcosa di serio Barbara non ti chiama, lei ti chiama solo per parlare di caz**te!.”

Barbara D’Urso risponderà a queste parole, oppure si limiterà a continuare a ignorare Enock? Beh, a questo punto, con la sua battuta su Barbara, lei lo avrà cancellato dalla sua lista, semmai lo avesse iscritto.