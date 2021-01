Amici, nervi molto tesi tra Arisa e Rudy Zerbi, lei “non ti rispondo neanche perché … “ e Rudy Zerbi le risponde a tono e la asfalta

Spread the love











Arisa e Rudy Zerbi, insegnanti nella trasmissione di Maria De Filippi “Amici” non riescono proprio ad andare daccordo e ormai sono su due posizione decisamente contrastanti.

Non si piacciono e non lo nascondono anche se qualche giorno fa Arisa aveva detto che Rudy Zerbi le aveva regalato un cuoricino che era nel suo camerino. Rudy aveva, però, voluto precisare subito che glielo aveva regalato solo perché a lei era piaciuto tanto. Quando, però, riprendono il ruolo di insegnanti, lo scontro è assicurato perchè le loro vedute sono sempre divergenti.

Arisa critica la scelta di Rudy Zerbi e lui le risponde a tono

Arisa, a proposito dell’esibizione di un allievo di Rudy, Esa Abrate, ha criticato la scelta del maestro dicendo che il ragazzo aveva stonato per il tipo di canzone che Zerby aveva scelto per lui e ha detto: “Ci sono pezzi in cui era più forte“.

A quel punto Zerbi, toccato sul vivo nel suo ruolo di insegnante e messa in discussione la sua capacità di scegliere i brani giusti per i suoi ragazzi, ha chiesto ad Arisa che dicesse esattamente ciò che pensava e lei, per tutta risposta gli ha detto: “No, dato che tra me e te non c’è feeling” e lui, senza farsi intimidire dalla rispostaccia ha controbattuto: “Questo si era capito”.

Arisa ha poi chiesto a Esa di cantare una delle sue canzoni “La notte” ma Rudy non era d’accordo e lei: “Tu sei contento solo quando porti acqua al tuo mulino”.

Infatti, Arisa ha anche spiegato che aveva ascoltato Esa Abrate cantare “La Notte”, e che era stato molto bravo ma Rudy Zerbi ha continuato ad esternare le proprie titubanze.

Anna Pettinelli attacca Rudy Zerbi

Anche Anna Pettinelli ha attaccato duramente Rudy Zerbi per non scegliere per i suoi allievi i brani più adatti e ha anche detto che Esa Abrate aveva decisamente stonato. A quel punto Zerbi, un po’ stanco di tutte quelle polemiche su di lui e sui suoi allievi, ha concluso così: “Sono felice e contento che i miei allievi migliorino. Voi restate ferme ai vostri 10”.

Perché secondo Zerbi sia Arisa che Anna Pettinnelli regalano i dieci anche a studenti che non lo meritano.

