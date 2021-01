2020-young.

In questo 2020 per noi giovani,abbiamo vissuto un bruttissimo momento della nostra vita,si può dire a causa del Covid19.

A inizio pandemia,come tutti credo,abbiamo preso sottopiede questo virus,ma con il passare dei giorni,si accendeva la televisione e si sentiva solamente virus,contagi in aumento,morti;

Ma la situazione più brutta e quando hanno dato la notizia che non si poteva uscire,palestre,piscine,negozi,tutto chiuso un vero e proprio Black Out,allora a questo punto tutti ci siamo detti qua la situazione si fa dura.

Abbiamo vissuto tutti quanti dei mesi veramente difficili,stare chiusi in casa,perchè non si poteva fare niente.

Non voglio invidiare le persone che abitavano in condomini veramente piccoli,alcuni hanno tentato anche di suicidarsi proprio perché erano arrivati proprio al limite.

Però durante la pandemia abbiamo comunque avuto dei pro perchè si stava tutti insieme in famiglia cosa che prima non succedeva perché la maggior parte dei genitori lavora quindi siamo costretti a vederli solamente alla sera,si facevano magari delle cose interessanti assieme e quindi su questo lato siamo abbastanza felici.

La situazione brutta però e che non si poteva incontrare amici, fidanzate, parenti e questa qua e stata veramente una cosa tragica.

Però da un lato siamo comunque riusciti a vederli lo stesso grazie ai nostri strumenti elettronici,se non ci fossero stati loro non so come avremmo vissuto su questo lato qua.

Con il passare dei mesi i contagi erano in calo e anche i deceduti quindi il governo ha cominciato a dare un pò di “libertà” si incominciava a uscire,bar e ristoranti aperti,negozi, e attività sportive che si potevano cominciare a praticare,si era quasi ritornati alla normalità, ma non è stato così bello a lungo perché a settembre tutti tornati dalle ferie visto che ci



è stato concesso, ci siamo ritrovati con contagi in aumento e soprattutto la cosa più brutta con vittime di Coronavirus.

Su questo questo lato qua,a mio parere siamo stati noi a volerlo perchè sembrava tutto finito d’estate invece NO.

E’ quindi la seconda ondata è arrivata a bussare le porte, di nuovo: didattica a distanza, palestre,negozi tutti chiusi cioè come la prima ondata.

Abbiamo vissuto il primo natale 2020 lontano dai nostri famigliari però se si vuole uscire da questo virus si deve fare così e soprattutto rispettare le regole.

E’ stato creato il vaccino anti-covid e speriamo che tutti se lo facciano, e speriamo che porti i suoi frutti perché non si può vivere più in questo modo.

In questo 2021 il desiderio di tutti credo,sia quello di uscire da questa situazione, ma soprattutto di ritornare alla vita di tutti i giorni senza restrizioni.



Sempre a testa alta.

a cura di Massimo Zappia