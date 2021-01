Zodiaco, quali sono i segni più romantici e perché: scoprilo

Tra chi preferisce vivere più razionalmente e chi invece si lascia comandare dal cuore: quali sono i segni zodiacali più romantici e sentimentali

Inutile negarlo, spesso al cuore non si comanda. È indubbio però che alcune persone siano più brave di altre a lasciarsi condizionare da esso. C’è chi riesce, e preferisce, utilizzare una maggiore razionalità nelle situazioni o in generale si ritrova a essere più restio quando si parla di sentimenti. Il romanticismo non è cosa da tutti, anzi, ma lo è in particolare per questi segni zodiacali. Per loro essere romantici e lasciare che siano le proprie emozioni a prevalere è un tratto della loro personalità. Scopriamo quali sono questi segni.

I segni zodiacali più romantici e sentimentali

Tra questi troviamo il segno del Cancro che preferisce la verità a tutto il resto. Per questo motivo la sua tendenza a essere molto diretto vale anche quando si parla di sentimenti, soprattutto se positivi. Non riuscirà mai a trattenersi e a non mostrare o dire quello che prova realmente, a volte anche “spaventando” chi si trova di fronte.

Poi c’è la Bilancia, segno tanto diplomatico quanto emotivo. Ha la straordinaria capacità di non lasciarsi totalmente travolgere dai propri sentimenti, utilizzando razionalità laddove serva. Eppure rientra ugualmente tra i segni più romantici perché tendenzialmente riesce a esserlo sempre quando possibile.

In questa lista troviamo anche il Sagittario, tra i segni più sensibili che preferisce mettere in primo piano i sentimenti. Pur sapendo analizzare bene le situazioni finisce per agire di pancia, lasciando che sia il proprio lato romantico a emergere. Mette spesso il bene degli altri prima di se stesso e ama prendersi cura di chi gli sta accanto.

Infine non potevano mancare i Pesci, il segno dei sognatori per eccellenza. Tra i più sensibili, i Pesci vedono spesso il mondo come vorrebbero che fosse e non come è realmente. Questo li porta a razionalizzare poco e a vivere tutto da un punto di vista emotivo. Amano vivere in una sorta di realtà alternativa dove il loro lato sentimentale può trovare pieno spazio.