The Witcher 2: presto arriverà su Netflix

The Witcher, la serie più vista di sempre su Netflix, è ancora in fase di produzione per la seconda stagione. Dagli ultimi rumors dal set, pare che le riprese si concluderanno a breve, per un probabile lancio in estate.

The Witcher, al momento la saga più vista di sempre su Netflix con oltre 70 milioni di stream, è ancora in fase di riprese, ma potrebbe essere rilasciata già per l’estate 2021.

Il Covid è stato un enorme deterrente per alcune produzioni, in particolar modo per la seconda stagione della serie tv ispirata ai romanzi polacchi di Andrzej Sapkowski. Le riprese, iniziate proprio a marzo 2020, poco prima del lockdown, sono state interrotte nuovamente da altri imprevisiti.

Secondo quanto riportano “voci di corridoio”, potremmo vedere una seconda stagione nell’estate 2021.

The Witcher: gli imprevisti durante le riprese

Rilasciata ufficialmente a Dicembre 2019, The Witcher è la serie basata sulla saga di romanzi di Andrzej Sapkowski, scritta tra il 1990 e il 1996: Saga di Geralt di Rivia.

L’entusiasmo dei fan è stato tale da portare in pochissimo tempo alla scelta non solo di una seconda stagione, ma anche due produzioni collegate alla serie: The Witcher: Nightmare of the Wolf, ossia un film d’animazione e la miniserie The Witcher: Blood Origin, attualmente in pausa.

Le riprese sono ricominciate a Luglio 2020 negli Arborfield Studios in Inghilterra, ma dopo uno stop a causa delle restrizioni della seconda ondata e un infortunio di Henry Cavill, protagonista della serie, sembrano ritardare maggiormente l’uscita della season 2.

Nonostante tutto la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ed i fan sembrano molto ottimisti: entro giugno finiranno le riprese, per passare in una fase di post produzione e poi alla distribuzione per luglio.

Anticipazioni su The Witcher 2

In molti si chiedono cosa accadrà dopo che Yennefer ha rilasciato il caos dentro di sé e cosa accadrà dopo l’incontro tra Geralt di Rivia e la principessa Ciri. Dai tweet pubblicati dalla produzione sappiamo che per Geralt e altri personaggi è stato rinnovato il “guardaroba”, con costumi più personalizzati e incisivi.

Il primo riassunto della seconda stagione arriva direttamente da Netflix:

Convinto di aver perso Yennefer durante la Battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la Principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re del Continente, gli elfi, gli umani e i demoni lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che custodisce in sé

La seconda stagione sarà composta da 8 episodi, come la prima, e sarà interamente distribuita da Netflix, che al momento non permette più di abbonarsi con un mese di prova gratis. Se tutto dovesse andare bene, potremmo guadare le avventure di Geralt di Rivia e degli altri personaggi sorseggiando un fresco tè all’ombra del sole di luglio.