temptation-island,-carlotta-dell’isola-svela-i-problemi-con-il-padre

L’ex concorrente di Temptation Island Carlotta dell’Isola, in un momento di intimità con gli altri gieffini, ha parlato del suo complesso rapporto con il padre. “Non riesco ad abbracciarlo”, un limite quello di Carlotta mentale e fisico.

“Io mi vergogno” queste le parole di Carlotta Dell’Isola durante un momento di confidenza nella casa del GF Vip. L’ex concorrente di Temptation Island non riesce ad esprimere le sue emozioni con suo padre, Umberto Dell’Isola.

Nella sua confidenza con Rosalinda, Carlotta parla delle dinamiche familiari e del suo modo di relazionarsi con il padre, uomo d’affari di Roma.

Carlotta: “Mi vergogno di mio padre”

Durante la sua permanenza nel villaggio di Temptation Island, tutti hann0 notato il carattere forte e diretto di Carlotta, soprattutto nei suoi falò di confronto con Nello, il suo ragazzo di allora.

Non risulta assurdo sentire dei suoi problemi relazionali con il padre, uomo che per lavoro difficilmente passava molto tempo in famiglia, fattore che ha raffreddato il rapporto fisico tra padre e figlia.

Mi metto sempre sulla difensiva. Non so perché faccio così. Con mia sorella è diverso, vedo un’apertura nei suoi confronti

Un blocco, quello di Carlotta fortissimo, sublimato nel non riuscire a trasmettere affetto fisico: “Non riesco ad andare lì e dirgli né ti amo e né grazie” continua poi “Mia madre spesso mi dice, quando lui fa una cosa buona, ringrazialo”.

Nonostante riconosca il dolore del padre nel percepire questa distanza, Carlotta protende per un rapporto con la madre, mentre Rosalinda la spinge ad abbattere questo muro e la porta ad ammettere il suo mancato tentativo di avvicinamento.

Una donna apparentemente forte come Carlotta dell’Isola che addirittura si sente meno della sorella e incapace di abbattere un muro emotivo con il padre. Lo sfogo dimostra come, in un momento di ordinaria amministrazione, ogni donna può mostrare le sue debolezze.