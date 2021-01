tempesta-d’amore-25-31-gennaio-2021-anticipazioni-e-trame-tedesche

Tempesta d’amore anticipazioni settimana 25-31 gennaio 2021

Cosa succede nelle prossime puntate di Tempesta d’amore in onda la settimana 25-31 gennaio 2021? Stiamo parlando della soap opera tedesca creata da Bea Schimdt e trasmessa a partire dal 26 settembre 2005 sull’emittente nazionale Das Erste.

In Italia la soap esordisce il 5 giugno 2006 su Canale 5, ma a partire dal 2 luglio 2007 si trasferisce su Rete 4, dove continua la messa in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 19:35 circa. Tempesta d’amore ha già superato le 3000 puntate nel 2018, ma è ancora piena di tante storie e vicende da raccontarci!

Steffen svela il suo segreto a Franzi in Tempesta d’amore Credits Das Erste

Nelle prossime puntate Ariane scopre che Christoph ha in programma un viaggio in Thailandia, e va subito nel panico. La donna prova infatti a mettere l’ex marito sulle sue tracce per impedirgli di scoprire la verità sull’incendio. Tuttavia Karl, che ha appena iniziato una pratica congiunta con Michael, rifiuta. Ariane non sospetta che Christoph stia già facendo un grande passo avanti …

Più tardi Amelie afferma dinanzi a Franzi di aver visto uno sconosciuto prendere gli stivali di Tim, così la ragazza si convince del fatto che lui sia innocente. Poco dopo è Steffen ad essere nei guai e a dover spiegare le ragioni per cui ha mentito.

Passiamo adesso nell’altra parte del mondo, ovvero la Thailandia dove Christoph sta indagando sempre più a fondo. L’uomo chiama infatti sua sorella Linda per farsi mandare un campione del DNA da Karl. Così più tardi, insieme a Dirk, Linda irrompe nella stanza degli ospiti di Karl per recuperare un po’ di capelli dall’ex marito di Ariane. Sfortunatamente però, Dirk lascia una vite dalla sua sedia a rotelle sulla “scena del crimine”.

Più tardi lo stesso Dirk, stanco ormai di dover mentire sulla sua paralisi finge abilmente davanti a Linda di provare all’improvviso di nuovo sensibilità nelle gambe. La donna allora si stupisce e inizia a piangere dalla felicità.

Nel frattempo Paul vuole dimostrare a Michelle di non essere interessato a Lucy. Così invita la donna a cena nel suo appartamento ma Bela, che è afflitto dal mal d’amore, fa di tutto affinché la serata gli vada male.

