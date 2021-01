Stasera tutto è possibile: De Martino in prima serata su Rai 2

Questa sera, martedì 12 gennaio, al via la sesta edizione del programma Rai, che vede quale conduttore, Stefano De Martino. Poi il programma riprenderà la programmazione del lunedì sera.

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli non ci sarà alcuna gara, ma tantissimi giochi e protagonisti comici, attori, personaggi dello spettacolo che si metteranno in gioco per regalare un sorriso ai telespettatori.

Stasera tutto è possibile, appuntamento con la magia

Ospiti fissi del programma saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà le imitazioni dei suoi personaggi più celebri. Per il primo appuntamento di oggi, che avrà come tema la magia, agli ospiti fissi, si aggiungeranno: Elettra Lamborghini, Nathalie Guetta, Sergio Friscia, Paolo Conticini, Valeria Graci e Francesco Arienzo, i Gemelli di Guidonia e Mago Heldin.

Stasera tutto è possibile, saranno 8 le puntate: tante le novità

Il programma, che in precedenza era condotto da Amadeus, si compone di otto puntate: ritroveremo i giochi “classici”, che in questi anni hanno tenuto compagnia ed entusiasmato il pubblico, come La Stanza Inclinata, vero e proprio emblema del programma con il suo famoso pavimento obliquo, di 22,5 gradi; oppure Segui il labiale, Mimo senza fili, Cover Step o Speed Quiz. Ma ci saranno anche novità, che richiederanno una grande capacità di improvvisazione e con i concorrenti che dovranno destreggiarsi tra canto, ballo, imitazioni e varie abilità.

Ed ecco i giochi tutti nuovi che esordiranno in questa edizione: All’unisono, Elastic speed, Serenata step, Stammi dietro dance, Pollovolo, Il grande brivido e Rumori di mimo.

Lo show di De Martino poi, andrà in onda il lunedì

La prima puntata andrà, appunto, in onda stasera. Ma, dalla prossima settimana, l’appuntamento sarà sempre in prima serata su Raidue il lunedì sera. Soddisfatto e pieno di entusiasmo, Stefano De Martino che si troverà a gestire un programma diverso dal solito, vista la pandemia: una sfida che subito l‘ex di Belen Rodriguez ha subito accettato. A Tv Sorrisi e Canzoni, De Martino aveva dichiarato:

