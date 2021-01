nuovo-dpcm,-diverse-regioni-a-rischio-zona-arancione:-la-lista-completa

Con il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 17 gennaio, diverse regioni sono a rischio zona arancione. La lista completa

Nuovo Dpcm, altre regioni a rischio zona arancione (Foto: Getty)

Sono giorni molto intensi per il governo, impegnato a varare il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal prossimo 17 gennaio. Nonostante l’arrivo del vaccino e le prime somministrazioni, i numeri sono ancora molto alti e bisogna continuare con la massima attenzione per evitare che la situazione sfugga di mano.

Resterà l’ormai conosciuto sistema a fasce, con le varie regioni d’Italia suddivise in base all’indice Rt e alla sua criticità. La maggior parte dovrebbero essere in zona gialla, ma ce ne sono alcune che rischiano quella arancione. Stando ai nuovi parametri che potrebbero essere presi in considerazione, la lista si allunga. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Nuovo Dpcm, tutte le regioni a rischio zona arancione

La Lombardia è a rischio zona rossa (Getty Images)

Piemonte, Lazio, Liguria e Marche: sono queste le regioni a rischio zona arancione, con la Lombardia proiettata verso quella rossa. Il prossimo 17 gennaio entrerà in vigore il nuovo Dpcm e, stando ai parametri che dovrebbero essere presi in considerazione, prende sempre più piede l’ipotesi che siano queste quattro le regioni a dover sottostare a misure più restrittive di quelle attualmente in vigore.

La Lombardia rimane invece in bilico e rischia la fascia più bassa. A confermarlo il governatore Attilio Fontana: “Si tratta di un’ipotesi, non è certo. Abbiamo discusso col Governo e ci hanno detto che i parametri non sono ancora decisi, per questo non c’è certezza ancora“. La speranza del governatore è che vengano presi in considerazione anche numero di tamponi, contagi per tamponi effettuati e altre valutazioni di questo tipo.