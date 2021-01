la-vita-in-diretta,-un’inviata-chiede-aiuto-ad-alberto-matano-che-interviene-in-modo-deciso,-momenti-di-tensione

Spread the love











La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano testimonia ogni giorno cosa accade in Italia e non solo con un occhio alla cronaca e l’altra alle emozioni e ai sentimenti. E questa è l’arma vincente di una trasmissione che non conosce stanchezza e che va avanti da tantissimi anni ed è seguitissima. I conduttori si sono succeduti negli anni, da Michele Cucuzza, a Mara Venier in coppia con Lamberto Sposini, da Alberto Matano in coppia con Lorella Cuccarini a, quest’anno, Alberto Matano da solo. La formula ha sempre funzionato anche se, i conduttori possono più o meno piacere. Quest’anno, pare proprio che funzioni tutto davvero bene, dal conduttore amatissimo, in primis, dalle donne ma non solo alla formula del programma che è piacevole da seguire.

L’inviata vive attimi complicati e interviene da studio Alberto Matano

Ieri, una delle inviate storiche di “Vita in diretta”, Ilenia Pietracalvina ha vissuto qualche momento di difficoltà mentre era intenta a testimoniare cosa è accaduto a Lucca dove, pare ci sia stata una festa in contrasto con le misure anticovid a cui tutti dovremmo attenerci.

Mentre la giornalista stava raccontando i fatti, si è accorta che qualcuno la stava riprendendo con una telecamera e lo ha detto ad Alberto Matano.

A quel punto, per dimostrare quanto stava accadendo, il cameramen ha girato la telecamera e ha mostrato ad Alberto Matano che, effettivamente c’era un ragazzo con la telecamera che stava riprendendo il tutto. A quel punto Matano ha invitato il ragazzo ad avvicinarsi e a spiegare le motivazioni del suo gesto.

Il ragazzo non ha voluto dire se lui era o meno uno dei partecipanti alla festa organizzata a Lucca ma ha solo detto che in città non vogliono le telecamere e i giornalisti.

Alberto Matano e la sua vita privata

Alberto Matano è sempre stato molto restio a raccontare di se stesso e della sua vita privata infatti ha sempre mostrato molta riservatezza al riguardo. E così, sul suo conto, spesso si fantastica e si dicono cose che, molto probabilmente, non corrispondono a verità. Lui ha rivelato molto poco di sè stesso e così sappiamo che è andato molto vicino dal diventare padre ma poi questo progetto non è più andato in porto, che attualmente ha una storia importante della quale non vuole rivelare nulla, però, ha anche detto che quando accadrà qualcosa di importante lo dirà.

Mi piace: Mi piace Caricamento...