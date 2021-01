la-nintendo-switch-in-versione-speciale-super-mario

Per celebrare i 35 anni del primo capitolo della saga, arriva una console rossa e blu con una primizia mai vista prima

(Foto: Nintendo)

Nintendo ha ufficializzato un’interessante nuova versione speciale della Switch dedicata al suo personaggio più amato ovvero Super Mario. L’edizione limitata della console da record porta in dote una particolarità non indifferente: per la prima volta viene infatti colorato il corpo centrale passando dal tradizionale nero della cornice attorno al display a un rosso acceso.

Ed è proprio il rosso il colore predominante della Nintendo Switch – Mario Red & Blue Edition con un accenno di blu negli accessori, riprendendo le sfumature dell’iconica divisa dell’idraulico baffuto più famoso del mondo videoludico. Nello specifico, è tutta rossa sia la scocca centrale sia i joy-con staccabili così come il dock per collegare Switch alla corrente e a uno schermo. Sono invece blu i grip di sicurezza da applicare ai controller e l’adattatore per agganciarli e giocare in modo più comodo senza fili.

(Foto: Nintendo)

Qualcuno ha fatto notare che forse qualche dettaglio blu in più avrebbe reso la console ancora più accattivante, ma già così rimane una versione già molto apprezzata. A incrementarne valore, inoltre, in confezione viene inclusa anche la pellicola protettiva per il display e l’utile custodia di viaggio rossa-blu con cerniera gialla e motivo decorativo in stile Super Mario. Il prezzo dell’edizione speciale di Nintendo Switch sarà di 299,99 dollari (verosimilmente 299,99 euro da noi) e debutterà ufficialmente dal prossimo 12 febbraio 2021 assieme al debutto del prossimo titolo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Anche la Switch versione Super Mario fa parte delle celebrazioni per il 35ennale dall’uscita di Super Mario Bros. e non è difficile immaginare che diventerà una versione molto ricercata tra i collezionisti. Non viene specificato dove si potrà acquistare ma si citano soltanto “rivenditori selezionati”, dunque è più che probabile che non saranno diffuse molte unità. La pagina-prodotto è comunque già pronta sul sito ufficiale.