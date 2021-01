isola-dei-famosi-2021:-svelati-i-nomi-dei-possibili-inviati

Come già raccontato nelle settimane precedenti, la macchina dell’Isola dei Famosi 2021 è accesa e starebbe preparando tutto per la nuova edizione che dovrebbe iniziare il prossimo marzo. Mentre rimane confermato il nome della conduttrice, la tanto attesa Ilary Blasi, ci sono ancora dubbi sugli opinionisti e sull’inviato.

In un primo momento, infatti, sarebbe stato dato per certo il nome di Alvin come inviato in Honduras. Alvin è un veterano dell’Isola, senza contare che con Ilary Blasi aveva già condotto Eurogames. Eppure pare che non sia così.

Secondo quanto riportato da TVBlog, infatti, in queste ore sarebbe circolato il nome di Can Yaman come papabile inviato. Un cachet troppo alto però sarebbe stato richiesto dall’attore di Daydreamer, portando la produzione dell’Isola dei Famosi a fare un passo indietro.

Un altro nome per il ruolo dell’inviato che aveva sorpreso tutti era quello di Tommaso Zorzi, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 5. Difficilmente, però, Zorzi potrebbe prendere il posto di Alvin come inviato. TVBlog avrebbe ricondotto l’esclusione di questa ipotesi in questa maniera:

Per la signora Blasi ed il suo team poi questa sarebbe una scelta difficilmente digeribile. Uno perché il Zorzi non fa parte del suo entourage e due perchè Tommaso è in pratica un “figlioccio” di Alfonso Signorini, che le ha “sottratto” la conduzione del Gf Vip. fonte: tvblog.it

Infine in queste ore sarebbe circolato anche il nome di Aurora Ramazzotti come candidata ideale per l’Isola dei Famosi 2021 e pare che adesso la scelta sia proprio tra la figlia d’arte di Michelle Hunziker ed Eros e il veterano Alvin. Chi l’avrà vinta?