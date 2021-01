Gli stipendi del Governo: Conte non è il ‘più ricco’

Spread the love

Un tema sempre molto attuale riguarda gli stipendi percepiti al Governo. Andiamoli a scoprire insieme, partendo proprio dal premier Conte.

governo (web source)

Siete stati sempre curiosi di scoprire quanto guadagnano i nostri politici? Ve lo diciamo noi, partendo dal premier Conte, al comando di un Governo chiamato a gestire l’emergenza sanitaria dallo scorso marzo e che ora potrebbe trovarsi a contrastare una terza ondata di contagio da Coronavirus.

Leggi qui —> Sfregia amica: “Colpa del lockdown”

Leggi qui —> Scuole nel caos: 15 regioni dicono “no”

Dalla dichiarazione dei redditi che è stata pubblicata sul sito del Senato emerge lo stipendio di tutti i politici al momento alla maggioranza. Il premier Conte guadagna 158.474 euro, con uno stipendio relativo al periodo d’imposta 2019. Si tratta di un calo di quasi un milione rispetto ai dodici mesi precedenti, quando furono sommati anche i mesi dedicati ad attività forense e insegnamento universitario.

Governo: andiamo a scoprire gli stipendi dei ‘nostri politici’

governo (web source)

Il primo gradino del podio tra i più pagati nel Governo attuale risale al Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. In questo caso lo stipendio ammonta a 229.160 euro. Al terzo posto invece troviamo, molto più distaccato rispetto al Ministro ed il premier, Lorenzo Guerini. Per lui uno stipendio che ammonta a 128.687 euro.

Leggi qui —> Da pupillo di Adriano Celentano all’oscurità: Ecco chi è

Una cifra ben più alta rispetto a chi si trova alle sue spalle. In questo caso c’è il Ministro dell’ambiente Sergio Costa con un reddito poco sotto i 100mila euro, per la precisione 99.703. Distaccato di poco più di mille euro, 98.471 euro, c’è invece Francesco Boccia, quest’ultimo che si occupa degli Affari Regionali. Stesso stipendio anche per il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Leggi qui —> Dosi “avanzate”: scandalo vaccini a Modena

Sorpresi dalle cifre rese note?

governo (web source)

Sorpresi da queste cifre? Ecco che andiamo a scendere gli altri gradini, dove c’è il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a 97.223 euro. Successivamente invece il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, stazionata a quota 96.275 euro. Una classifica che ci porta poi a scoprire lo stipendio del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, che va guadagnare 95.815 euro.

Per quanto riguarda invece il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, stipendio di 93.436 euro mentre il ministro del Sud, Giuseppe Provenzano, con 90.474 euro. Chiudiamo questa speciale graduatoria con il ministro per l’Innovazione, Paola Pisano, con 81.441 euro. Infine uno degli uomini più discussi degli ultimi mesi, il ministro della Salute, Roberto Speranza, con 80.542 euro.