gf-vip,-lory-del-santo-“smonta”-giulia-salemi

A quale concorrente del Grande Fratello Vip si riferirà Lory Del Santo? Intervenuta a Mattino 5 la ex protagonista di Drive In ha detto la sua su una delle prede di Pierpaolo Pretelli.

Lory Del Santo sgancia la bomba. L’opinionista di molti programmi di Barbara d’Urso, attrice e regista, durante la trasmissione Mattino 5 in onda sulla rete ammiraglia Mediaset è intervenuta sganciando una indiscrezione davvero molto intima e privata su una delle vippone.

La Del Santo, interpellata a proposito del Grande Fratello Vip, ha commentato il chiacchierato rapporto che si era instaurato tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli quando entrambi erano nella casa più spiata d’Italia e quello ancor più discusso tra lo stesso Pretelli e Giulia Salemi.

Oggi sappiamo che l’ex velino di Striscia la notizia continua la sua avventura nel reality show condotto da Alfonso signorini in dolce compagnia di Giulia Salemi, mentre la ex moglie di Flavio Briatore è tornata a casa dopo aver rinunciato al prolungamento di contratto con il programma.

Lory Del Santo, che bomba su Giulia Salemi

Secondo quanto ha dichiarato senza mezzi termini la ex protagonista di drive-in, quando la Gregoraci è uscita dal Grande Fratello, Pretelli ha ripiegato su “qualcuno di più facile da conquistare”. Naturalmente il riferimento chiaro e puntuale e alla concorrente italo-persiana che, prima di entrare nel gioco, si era ripromessa di non commettere lo stesso errore della sua prima esperienza nel Loft di Cinecittà quando si era innamorata di Francesco Monte.

E invece è caduta nuovamente tra le braccia di un uomo, suscitando molto chiacchiericcio. In tanti, infatti, non credono a questa storia d’amore e ritengono, Elisabetta Gregoraci in testa, che si tratti di un copione recitato (anche male) da entrambi i concorrenti del Gf.

Lory contro Pierpaolo Pretelli

“L’amore è un’altra cosa. Non è serio dire di essere innamorati e cambiare idea il giorno dopo“, ha sottolineato la Del Santo, lanciando una frecciatina all’indirizzo dell’ex velino, che aveva versato lacrime in abbondanza quando la “sua” Elisabetta aveva messo dei paletti tra di loro ed aveva scelto, in un secondo momento, di concludere l’avventura.

Lory del Santo si inserisce insomma nella scia della famiglia di Pierpaolo, che in più occasioni ha manifestato la disapprovazione nei confronti dell’atteggiamento del ragazzo, sottolineando che è un padre e il suo bambino lo sta guardando. Inoltre tutti in famiglia preferivano la Gregoraci proprio perché è stata “più discreta” nelle effusioni

