focolaio-di-coronavirus-in-una-rsa-di-cremona:-contagiati-66-tra-anziani,-suore-e-operatori

Un nuovo focolaio di Covid che si è sviluppato a Casa Serena, una residenza protetta per anziane gestita in centro città dalle suore della Congregazione delle Figlie di Gesù Buon Pastore. Nella struttura sono risultate positive al Coronavirus 66 persone.

Si tratta di 49 ospiti, 8 suore, 5 operatori e 4 volontari. Dei 49 ospiti, al momento 38 sono tenuti in isolamento all’interno della struttura e per 11 è stato disposto il ricovero in ospedale.

La scorsa settimana l’Istat ha certificato che la provincia di Cremona ha registrato il maggior incremento dei morti nel periodo gennaio-ottobre 2020. Un dato record, +60,75%, messo a confronto con la media dei cinque anni precedenti (2015-2019) nello stesso periodo.