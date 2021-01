È polemica per una foto di Belen Rodriguez: ecco l’assurda vicenda

Spread the love

Al centro della polemica sul web, in questi giorni, è tornata la showgirl argentina Belen Rodriguez. Il motivo non ha niente a che fare con la sua vita privata, quanto piuttosto con il suo profilo Instagram.

Ultimamente, infatti, Belen Rodriguez avrebbe condiviso uno scatto che avrebbe “preso in prestito” ad un’influencer russa, tale Maya Zaboshta. A far notare la cosa sarebbe stata la pagina di Very Inutil People, condividendo un confronto delle due foto. Quella della Zaboshta sarebbe stata pubblicata l’11 aprile 2020, mentre quella di Belen Rodriguez è di appena due giorni fa.

Nella foto incriminata le protagoniste sono un paio di scarpe con il tacco nero, legate alla caviglia con un cinturino e firmate, stando a quanto si apprende su Il Fatto Quotidiano Magazine, The Attico. Nella caption, Belen Rodriguez avrebbe scritto: “Sulle mie scarpe” come vi mostriamo nello screen qui sotto:

Peccato che l’influencer russa, che conta sul suo profilo Instragam circa 263 mila follower, abbia smascherato la nostra Belen Rodriguez. Sotto il post, infatti, avrebbe commentato:”It’s my photo!” (tradotto:”E’ la mia foto!”). Inoltre avrebbe reso partecipi i suoi follower di quanto accaduto con alcune storie nelle quali avrebbe ri-condiviso lo scatto di Belen Rodriguez affermando:

Queste sono le mie gambe e le mie scarpe, grazie per il vostro supporto! Però fa piacere quando una blogger con più di 9 milioni di follower spaccia le tue foto per sue. fonte: ilfattoquotidiano.it

Vi lasciamo qui sotto il post della Zaboshta risalente all’11 aprile 2020:

Adesso i fan chiedono alla russa Zaboshta di denunciare Belen per il furto della foto. Da parte della showgirl argentina non c’è stata alcuna dichiarazione in merito. Al contrario, nelle sue Instagram stories racconta con scatti e video la sua storia con Antonino Spinalbese e le sue giornate insieme al figlio, Santiago De Martino.