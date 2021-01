Chi è Eve Vorley, l’attrice porno arrivata alla presidente del West Ham

Eve Vorley è entrata nel board del West Ham, club di calcio della città di Londra. Fino a oggi era conosciuta soprattutto come una pornostar e regista di film a luci rosse. Il suo vero nome è Emma Benton Huges. Da oggi siede nel board della società come direttrice. Vorley è moglie del co-presidente degli Hammers, David Sullivan. Spesso è stata fotografata allo stadio, all’Olympic Stadium. Il West Ham, squadra tradizionalmente legata al proletariato della capitale del Regno Unito, al momento è al decimo posto in classifica in Premier League.

La notizia del suo ingresso del board del WH ha suscitato parecchio clamore. La 55enne ha recitato in diversi film tra gli anni novanta e i primi del 2000. Alcuni titoli: Lesbian Nurses, Electric Blue: Nude Wives – Private Parts’ and Naked Neighbours. E ha diretto altri come Horny Housewives on the Job e Sex Mad Secretaries.

Parlando della sua carriera del cinema per adulti, Benton-Hughes ha detto. “Quando mio marito mi ha lasciato, la casa è stata riassegnata e mi è rimasta una scatola di cartone piena di vestiti e un letto. Ho giurato che non avrei mai più fatto affidamento su un uomo e sono rimasta fedele a questa promessa. Mi è piaciuto poter aiutare la mia famiglia, ma sono stato molto professionale”.

Proprio in questo genere di cinema Sullivan ha accumulato la sua ricchezza: un patrimonio stimano in 1,1 miliardi di sterline dal Sunday Times. Dave e Jack, figli di Sullivan, sono anche loro rispettivamente nel board e alla presidenza della squadra femminile degli hammers. Sullivan, con David Gold e Karren Brady, ha preso il West Ham nel 2010.

