carta-da-parati-per-il-bagno:-idee-e-ispirazioni

Il bagno si veste con carte da parati creative e fantasiose. Oggi è esteticamente importante come una qualsiasi altra camera della nostra casa, anzi… molti lo usano per scattare i loro ritratti social a prova di like. #bathroomselfie, infatti, rimane uno degli hashtag più utilizzati, da celebs e non.

BAGNO E CARTA DA PARATI: LA COMBO PERFETTA



Vi avevamo già raccontato 10 modi per rendere il vostro bagno unico, speciale, a prova di selfie e tra questi punti, ovviamente, non poteva mancare l’idea di utilizzare la carta da parati per regalargli un tocco originale. Via libera a pattern geometrici in stile Sixties (come il Ford B di Lindsay nella foto in copertina), delicate stampe floreali o disegni più articolati, a voi la scelta.

A TUTTO COLORE



Le opzioni sono tantissime. Siete amanti del colore? Potete optare per una soluzione che preveda mobili e wallpaper nelle stesse tonalità. Giocando con grafismi e contrasti, come nel caso di questa soluzione in total pink.

UN CLASSICO ENGLISH STYLE

Mobili in legno, colori delicati e pastello, fantasie floreali: se amate lo stile campagna inglese queste sono le scelte giuste.

Oppure, se cercate un tocco ancora più strong puntate sulla The Fantastical World of Flora Fantasia, la linea di carte da parati di House of Hackney ispirata ai giardini delle fiabe del Castello di Trematon. Per un bagno in perfetto mood hardcore cottage: ovvero l’insieme di estetica rurale romanticizzata con elementi punk sfrenati.

House of Hackney, Trematon Castle, 2020

PIASTRELLE & CARTA DA PARATI



Prima, le uniche protagoniste dei bagni erano loro: le ceramiche. Oggi, invece, devono dividersi la scena con carte colorate e, a volte, anche decisamente eccentriche. Ma il mix finale, come potete notare nell’immagine qui sotto, è un equilibrio perfetto. E aggiunge, senza dubbio, un twist in più alla stanza.

PUNTATE SU UN PANNELLO

Ma anche su una sola parete. Perché c’è chi non ama l’effetto “troppo pieno” e preferisce lasciare aria con muri bianchi o colorati in tinta unita. In questo caso, scegliere di decorare una porzione è il compromesso giusto. E il risultato “wow” è comunque garantito.

ALTRE IDEE?



Sfogliate la gallery in alto per prendere ispirazione, troverete una raccolta delle nostre immagini preferite.