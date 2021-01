Spread the love











Dopo il selfie pubblicato su Instagram da Carima con Antonella Elia, molti fan si stanno domandando se la ragazza entrerà come prossima concorrente del GF Vip. Ecco cosa succederà. Il selfie di Carima e Antonella Elia ha scatenato numerose domande sul web. I fan dell’ideatrice del tormentone social “tapiji nder c**o Emily“ ora sono in […]

L’articolo Carima di “Emily” e il selfie con Antonella Elia. Prossima concorrente del GF Vip? proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...