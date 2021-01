canale:-incidente-sulla-strada-regionale-29,-due-auto-coinvolte

Inmagine di repertorio (Foto copyright Ideawebtv.it)

Scontro tra due auto a Canale nella mattinata di oggi, martedì 12 gennaio. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12 sulla Strada Regionale 29. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 per le cure alle persone coinvolte nel sinistro. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Alba per le operazioni di messa in sicurezza, che sono ancora in corso. La strada non è comunque stata chiusa al traffico.