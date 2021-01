Una delle pietanze più amate dai bambini sono i bastoncini di pollo croccanti

Una ricetta facilissima da fare, risolvono la cena e accontentano tutta la famiglia, in particolare i più piccoli.

Fatti macerare nel latte e poi impanati e cotti in forno, i Bastoncini di pollo sono anche leggeri, per mangiare sano senza rinunciare ai piaceri della tavola. Servite questo piatto con delle patatine stick dorate, anch’esse cotte in forno e renderete i vostri bambini felicissimi e appagati!

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 g Petti di Pollo

150 ml Latte

q.b. Pangrattato

q.b. Sale

4 – 5 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 rametto Prezzemolo fresco tritato

Preparazione

Per preparare la ricetta dei bastoncini di pollo croccanti, tagliate il petto di pollo a bastoncini poi mettete i bastoncini in una ciotola e ricopriteli di latte.

Lasciate a macerare per venti – trenta minuti. Mettete qualche cucchiaio di pangrattato in un piatto fondo.

Scolate i bastoncini di petto di pollo e passateli nel pangrattato. Fate attenzione a ricoprirli bene.

Rivestite una teglia con della carta forno. Pennellate la carta forno con un paio di cucchiai di olio e poggiatevi sopra i bastoncini impanati.

Irrorate la superficie con altro olio evo, salate leggermente e cuocete in forno preriscaldato a 200° per una ventina di minuti, girando i bastoncini a metà cottura.

Servite i bastoncini caldi, spolverizzati a piacere con del prezzemolo fresco tritato e accompagnate idealmente con delle patatine stick.