ancora-forti-restrizioni,-nuovo-dpcm-dal-16-gennaio

Un nuovo Dpcm per inasprire le regole e un decreto legge per prorogare lo stato di emergenza dal 31 gennaio al 30 aprile 2021. Sono questi i due provvedimenti che il Governo presenterà al Parlamento, l’esecutivo vuole agire nella direzione del rigore per contenere la diffusione del coronavirus, le nuove norme dovrebbero entrare in vigore già da sabato 16 gennaio.

La prima novità riguarda i parametri che determinano l’ingresso di una regione in una determinata fascia. Si entrerà in “arancione” con un indice di contagio (l’ormai famoso RT) uguale o superiore a 1 (prima il limite era 1,25) mentre sarà zona rossa per i territori con un indice uguale o superiore a 1,25 (prima era 1,50).

Confermato su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal colore del territorio, il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 05. Sarà inoltre vietato spostarsi tra regioni anche di colore giallo mentre viene introdotta la fascia bianca dove tutto sarà aperto e non ci sarà alcuna limitazione per le uscite, ma sarà necessario un indice di contagio uguale o inferiore a 0,50: numeri di cui al momento non può vantare nessuna parte del Paese. Sarà, poi, sempre possibile far visita a parenti e amici ma potranno farlo soltanto due persone accompagnate eventualmente da minori di 14 anni. Su questo punto non c’è ancora chiarezza perché c’è da capire se il Governo sia intenzionato ad una “forte raccomandazione”, che di fatto non provocherebbe alcuna sanzione se violata, o se invece studiare una apposita norma. Di certo, non ci saranno controlli dentro casa, concetto che può sembrare scontato ma che, specie di questi tempi, non è superfluo ribadire.

Stato di emergenza fino al 30 aprile

L’esecutivo inoltre è intenzionato a prorogare lo stato di emergenza per altri 3 mesi. Fino al 30 aprile, sarà così possibile emanare Dpcm e regolare in questo modo la vita dei cittadini. Sarà anche possibile prorogare lo smartworking, sia per i dipendenti pubblici che privati, limitare l’ingresso di cittadini stranieri in Italia e depotenziare il ruolo delle Regioni, che possono continuare a firmare ordinanze ma dovranno prima consegnare le linee guida al Governo.

Insomma, tutto si decide a Roma e tutto, o perlomeno molto, comunque tanto, nelle mani dell’ormai famigerato comitato tecnico scientifico: medici che indicano ai politici la strada da seguire con una mediazione, della politica appunto, quasi inesistente.

Claudio Messora