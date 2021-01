addio-a-marina-di-un-posto-al-sole:-l’attrice-lascia-la-soap

Perché Marina Giordano lascia Un Posto al Sole?

Marina lascia davvero Un Posto al Sole? La risposta, purtroppo, è sì. Dunque nuovo colpo di scena per i fan di UPAS, prima soap opera prodotta interamente in Italia in onda su Rai 3 dal lontano ottobre 1996. Nel corso di 25 anni ne sono successe di tutti i colori, ma nessuno si sarebbe mai aspettato di dire improvvisamente addio a un personaggio così importante presente dal 2003.

Stiamo parlando di Marina, storica protagonista della soap interpretata dall’attrice Nina Soldano che lo scorso 11 gennaio 2021 comunica ufficialmente la sua uscita di scena dalla fiction. La notizia del suo addio è davvero uno shock per tutti, e ancor prima per i suoi follower che apprendono la notizia dai social dell’attrice. Ecco di seguito il post condiviso sul suo profilo Twitter ufficiale di Nina Soldano.

L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora no lo so , l’unica certezza è la sua partenza. Grazi per la stima, affetto e tanto amore, non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo.❤️#godsavethequeen 👑 pic.twitter.com/hzsb3qEhWF — Nina Soldano (@NinaSoldano) January 11, 2021

continua a leggere dopo la pubblicità

“L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza”. Queste le prime parole che accompagnano il tweet di Nina divenuto subito virale scatenando non pochi malcontenti. L’attrice però non desidera uscire di scena con rabbia e risentimento, ed è per questo che alla fine del suo messaggio aggiunge: “Grazie per la stima, affetto e tanto amore, non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo”. Le sue parole riscaldano sicuramente il cuore dei fan, ma non li convincono del tutto. Se davvero non è stata lei a decidere di abbandonare la soap, per quale motivo Marina lascia Un Posto Al Sole dopo 17 anni?

Quando torna Nina Soldano in Un Posto al Sole?

Ci troviamo di fronte a uno dei personaggi più controversi della storica soap italiana creata da Wayne Doyle, Gino Ventriglia, Adam Bowen e Michele Zatta. Grazie a questo ruolo femminile pieno di luci e ombre, Nina Soldano consolida la sua carriera d’attrice, diventando un’icona di stile persino fuori dall’Italia.

Non a caso, nel 2013, l’attrice riceve dall’Associazione Culturale Italiana di New York un premio come attrice italiana più popolare all’estero. Nel frattempo l’attrice approda anche sul grande schermo dove recita, tra i tanti, in film come Delitti e profumi di Vittorio De Sisti, Io e il re di Lucio Gaudino e Vorrei averti qui di Angelo Antonucci. Seguono anche i progetti televisivi come Il Capitano, Il giudice Mastrangelo e Un Posto al sole d’estate.

Tornando invece al presente, Nina Soldano è ancora Marina, intenta nelle ultime puntate della soap a dare una svolta alla sua vita. In che modo? Lasciando la città di Napoli e prendendosi cura del suo fidanzato Fabrizio. Che questa sia una decisione che piaccia o meno al pubblico non importa, ormai è stata presa e non possiamo far altro che attendere il giorno in cui Marina possa tornare sul set di Un Posto al Sole, speranza che al momento sembra non avere alcuna certezza.