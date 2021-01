50 MILA RISTORATORI CONTRO I DPCM APRONO LE LORO ATTIVITÀ A PRANZO E A CENA #IoApro1501

Venerdì 15 gennaio l’Italia riapre con #IoApro1501 la manifestazione pacifica dei commercianti per riaprire le loro attività.

Ad iniziare saranno proprio baristi e ristoratori che rimarranno aperti a pranzo e a cena fino alle ore 22, nel rispetto del coprifuoco. “Vogliamo aprire per ricominciare a lavorare in sicurezza. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo stilato un nostro Dpcm autonomo da rispettare, visto che il Governo non ne è capace”. A parlare su #Byoblu24 è il ristoratore pesarese Umberto Carriera, portavoce della protesta che interesserà tutta Italia da Nord a Sud e alla quale hanno aderito in pochi giorni 50 mila ristoratori.

E nel caso in cui si incorresse in una multa? Carriera spiega che tutti i ristoratori che aderiscono a #IoApro15/01 avranno assistenza legale, lo stesso vale per i clienti che ne prenderanno parte!

Per partecipare a #IoApro1501 puoi scrivere alla mail ufficiale: [email protected]

Claudio Messora