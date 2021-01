usa,-pelosi-attacca-trump:-richiesta-a-pence-la-rimozione-del-presidente

Negli Usa la portavoce della Casa Bianca, Nancy Pelosi, chiede a Pence la rimozione del presidente Trump. In caso di rifiuto si procederà con l’impeachment.

E’ scontro totale alla Casa Bianca (Getty Images)

Gli scontri al Campidoglio del 6 gennaio hanno fatto storcere il naso a gran parte degli Usa. Infatti, escludendo i fanatici di Donald Trump, l’irruzione al Capitol è stata giudicata come un duro attacco alla democrazia. Il tycoon non solo ha scatenato l’ira dei suoi oppositori, ma anche di vecchi senatori repubblicani che hanno condannato il gesto, ma soprattutto l’escalation di violenze provocate dal presidente stesso.

Così la Camera dei Rappresentanti ha deciso di avviare subito il procedimento di impeachment contro il tycoon se il vicepresidente, Mike Pence, non avvierà le procedure per il 25esimo emendamento. Infatti proprio quest ultimo emendamento prevede la rimozione immediata di Trump dalla carica di presidente. A promuovere il 25esimo emendamento ci sta pensando proprio la speaker della Casa Bianca, Nancy Pelosi. Andiamo quindi a vedere il piano della speaker per rimuovere Trump dalla presidenza prima della fine del suo mandato (21 gennaio).

Usa, Pelosi invita al venticinquesimo emendamento: “Consente di sbarazzarci di Trump”

Le parole della speaker della Casa Bianca (Getty Images)

Nancy Pelosi adesso non ha dubbi e lancia l’ultimatum: “O passerà il 25esimo emendamento o si procederà con l’impeachment“. Le parole della speaker sono arrivate durante un’intervista in cui afferma che l’emendamento è il modo più veloce per sbarazzarsi di Trump. Una decisione da prendere urgentemente, specie per difendere la democrazia e la costituzione, visto che Trump costituisce un pericolo per entrambi. Per la speaker ad oggi, l’immediata necessità è agire.

Ma non solo, durante la sua intervista alla Cbs, la speaker non si è fermata qui ed ha spiegato anche perchè in molti invocano all’impeachment. La Pelosi ha infatti affermato che solamente con l’impeachment si potrà evitare un nuovo incarico alla Casa Bianca per Donald Trump. Ma la speaker fa trasudare tantissimo entusiasmo dalle sue parole, affermando: “C’è un massiccio sostegno nel Congresso alla seconda procedura di impeachment del presidente“. Così si avvia alla conclusione il mandato di Trump, dopo l’anno più buio nella storia degli Usa, tra scontri interni, tensioni e pandemia.