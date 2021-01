usa,-impeachment-a-tappe:-i-100-giorni-dei-dem-per-fermare-trump

NEW YORK – Impeachment a singhiozzo. Potrebbe essere questa la strategia scelta dalla speaker della Camera Nancy Pelosi per far uscire definitivamente di scena Donald Trump: evitando, allo stesso tempo, di mettere in crisi i primi passi della nuova amministrazione Biden. La leader democratica non ha ancora svelato come intende procedere contro il presidente uscente, accusato di aver istigato l’assalto al Congresso di mercoledì scorso. Ma intanto, in una lettera inviata ieri, ha chiesto ai colleghi deputati di rientrare a Washington, nonostante i lavori del Congresso siano sospesi fino al 19 gennaio. E ha convocato per le due di oggi pomeriggio (le 20 in Italia) una riunione per discutere sul da farsi via zoom.

Secondo Politico sarà l’occasione per proporre di portare avanti la procedura d’impeachment in due fasi: presentando già domani l’articolo firmato da David Cicilline, Jamie Raskin e Ted Lieu (e sottoscritto da altri 185 deputati) dove si chiede l’incriminazione di Trump per incitamento all’insurrezione, in modo da farlo votare al più tardi martedì. Facendone però poi slittare l’invio al Senato fino a primavera, in modo da mettere in agenda il voto di ratifica finale dell’articolo (essenziale per privare Trump di qualunque futuro politico, perché una volta “impicciato” non potrà più ottenere incarichi pubblici) alla fine dei primi 100 giorni di Biden. Quando, cioè, il nuovo presidente avrà completato la sua squadra di governo e avviato le sue prime azioni politiche. L’ipotesi d’impeachment a tappe, confermata a Cnn pure dal leader della maggioranza dem alla camera James Clyburn, servirebbe insomma a mettere sotto scacco fin da subito colui che il direttore del New Yorker, David Remnick, ha già soprannominato “Incitatore-in-Capo”. Minandone l’autorità nei confronti dei vertici militari (impedendogli, insomma, di scatenare guerre) e dimostrando allo stesso tempo al Paese che le sue azioni non restano impunite. Allo stessso tempo lo slittamento permetterebbe al Senato di approvare i ministri, mettendo Joe Biden in condizioni di governare e affrontare fin da subito la grave emergenza Covid.

Pelosi, in realtà, spera ancora in una soluzione diversa: far destituire il presidente dal suo stesso gabinetto. «Meglio le dimissioni o l’applicazione del 25esimo emendamento», insiste. Spingendo per un’opzione non definitivamente esclusa dal vice Mike Pence, che finora non ha risposto alle sollecitazioni ricevute in tal senso. Il numero due della Casa Bianca, minacciato di morte dai ribelli pronti, addirittura, ad «impiccarlo per non aver fermato la certificazione del voto», è furioso col presidente, mai più sentito da mercoledì. E secondo fonti a lui vicine si riserva la possibilità di ricorrervi, per fermare Trump nel caso compisse altri eccessi: ad esempio durante l’annunciata visita al confine col Messico, martedì. Di sicuro, l’ipotesi di rimuovere il presidente, appoggiata dal 56 per cento degli americani secondo un sondaggio di Abc, divide i repubblicani. Se senatori come Lisa Murkowski, Ben Sasse e Pat Toomey ne chiedono l’allontanamento, un gruppo di deputati dello stesso partito ha scritto direttamente a Biden, chiedendogli formalmente di fermare l’eventuale nuovo impeachment: «A pochi giorni della fine del mandato sarebbe inutile e provocatorio: minerebbe la priorità di riunificare l’America».