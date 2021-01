The Undoing avrà una seconda stagione?

The Undoing 2 si farà?

The Undoing 2 ci sarà? La serie diretta da Susanne Bier e ideata da David E. Kelley, che torna a collaborare con Nicole Kidman dopo il successo di Big Little Lies, è approdata su Sky e NOW TV a partire da venerdì 8 gennaio.

Negli Stati Uniti, dove la serie è stata trasmessa dal 25 ottobre al 29 novembre, The Undoing si è rivelato il successo dell’anno per la rete via cavo HBO. Oltre ad avere superato in termini di ascolti altre serie dell’emittente quali Perry Mason e Lovecraft Country, The Undoing ha concluso la propria messa in onda mettendo a segno un record di ascolti.

Più di 1 milione e 800 mila telespettatori hanno seguito il gran finale tra le varie piattaforme di HBO, tra cui la neonata HBO Max. Un successo in crescendo, quello di The Undoing, che ha portato in molti a chiedersi se non farà la fine di Big Little Lies.

Sebbene fosse stata annunciata come miniserie proprio come The Undoing, la produzione tratta dal romanzo di Liane Moriarty è tornata con una seconda stagione due anni dopo.

Fonti vicine alla produzione hanno riferito a TVLine che attualmente non è in progetto di realizzare una seconda stagione di The Undoing, i cui sei episodi sono ispirati al romanzo “Una famiglia felice”, in originale “You Should Have Known”, scritto da Jean Hanff Korelitz e pubblicato per la prima volta nel 2014.

Difficilmente troverebbe spazio nella sua agenda la protagonista Nicole Kidman, che nel frattempo è sul set in Australia per girare la miniserie Nine Perfect Stranger commissionata da Hulu. Nel suo futuro, anche la produzione targata Amazon Things I Know To Be True e l’eventualità di una terza stagione di Big Little Lies.

“Questa è una storia succinta, e credo che per questo sei episodi siano perfetti” ha spiegato la regista Susannie Bier: “Il numero sei comporta un arco naturale”, ha aggiunto in merito alla quantità di episodi di The Undoing.

“[The Undoing] non è una serie drammatica in cui non si sa bene che piega prenda, perché c’è sempre la stagione successiva” ha detto Nicole Kidman, che ha ammesso: “Questa è la ragione per cui la paragono al cinema, perché c’è un inizio, una metà e una fine”.

“Siamo soddisfatti del modo in cui [The Undoing] si è conclusa”, ha detto David E. Kelley, che ha aggiunto: “Dissi che non ci sarebbe stata una seconda stagione di Big Little Lies, perciò non lo ripeterò adesso perché ho imparato la lezione, ma questa è la nostra intenzione”.