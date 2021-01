TG BYOBLU24 | 11 GENNAIO 2021 | EDIZIONE 19.00

11/01/2021 Alcune notizie del Tg:

Come più volte a #Byoblu24 abbiamo spiegato, il paziente 1 in Italia non è quello di Codogno di febbraio 2020. Lo avevano detto i nostri esperti spiegandolo in modo scientifico, adesso arriva l’ufficialità: il 10 novembre 2019 una donna milanese è risultata positiva, ancora prima non soltanto dell’ormai famoso Mattia (primo caso di Codogno) ma anche del bambino di quattro anni di cui era stata documentata la presenza del virus con un test fatto a dicembre 2019.

Il ritorno sui banchi di scuola continua ad essere rinviato, si va avanti con la didattica a distanza che però non piace ai ragazzi che oggi hanno protestato in varie città. A Milano tanti studenti si sono ritrovati per raccontare le difficoltà del mondo della scuola e per fare delle precise richieste consegnando un documento al presidente della Regione Attilio Fontana

Le restrizioni che durano ormai da quasi un anno hanno cambiato anche il tessuto economico mondiale favorendo a dismisura il commercio online e in particolare Amazon. Il colosso americano, nonostante abbia decuplicato i profitti, non sembra aver intenzione di migliorare la condizione dei suoi dipendenti.

Dopo che i social network come Facebook e Twitter hanno emesso la propria sentenza contro Trump, sospendendo i suoi account, è iniziato l’esodo verso altre piattaforme. Uno di questi però è stato immediatamente sospeso dai server di Amazon.

Claudio Messora