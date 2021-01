spezie:-le-scelte-e-i-buoni-consigli-di-paolo-griffa

Le spezie sono tante. Milioni di milioni, forse no: però centinaia sì. Ed è un mondo affascinante, pieno di sapori e sfumature: soprattutto per quanto riguarda le spezie che arrivano da lontano. Perché alcune come salvia, alloro, rosmarino, prezzemolo, basilico, origano, il prezioso zafferano sono un patrimonio antichissimo della cucina italiana. Vuoi per la disponibilità sul territorio vuoi perché sono sempre state protagoniste nei piatti regionali. Dalla salvia per lo spiedo bresciano al basilico per il pesto, dallo zafferano per il risotto giallo al prezzemolo per le salse. O, ancora, il peperoncino, divenuto re della cucina meridionale, non appena transitato in Spagna dall’America Latina. La vera svolta risale al XVI secolo con l’apertura della rotta delle spezie – per merito dei portoghesi – che dalle Indie portarono in Europa pepe, chiodi di garofano, noce moscata e cannella: un valore commerciale immenso, poiché non servivano solo per insaporire le pietanze, ma anche per realizzare farmaci.

Il boom delle spezie

Visti i prezzi, entrano nelle cucine dei ricchi – in Italia, i primi a goderne sono veneziani e genovesi per via dei rapporti con i portoghesi – per dare il tocco in più e successivamente diventeranno più accessibili. Anche se saranno riservate a piatti non della tradizione, ma fantasiosi. Negli ultimi anni si è assistito a un vero boom delle spezie che in Italia si deve a tre motivi: la maggiore propensione a uscire dal Mediterraneo per andare in Oriente (dalla Cina al Sud-Est Asiatico) scoprendo un utilizzo diverso, la presenza sempre più ampia di locali che celebrano (bene) la cucina etnica e la contaminazione per merito dell’alta cucina dove zenzero e dintorni sono entrati in molte ricette. Il secondo caso è quello che ha portato Paolo Griffa – executive chef del Petit Royal, il ristorante stellato del Grand Hotel Royal e Golf di Courmayeur – ad appassionarsi al tema.

Kimchi e Tajine

«La mia famiglia ha sempre amato l’autentica cucina cinese e sin da ragazzino per me era un premio andare con loro a gustarla», racconta Griffa. «Così ho iniziato ad apprezzare i sapori delle loro spezie e in carriera ho sempre cercato di approfondirne la conoscenza diretta». Tra viaggi in Oriente per lavoro e per diletto, il 30enne piemontese ha assaggiato di tutto e ha persino seguito un corso specializzato sul kimchi, il fondamento della cucina coreana a base di verdure fermentate e spezie che è indigesta a molti italiani. «Lo utilizzo per alcuni piatti del Petit Royal, ovviamente bilanciandolo con estrema attenzione, come è giusto fare con ogni cibo che non appartenga al nostro repertorio classico», spiega. Un esempio che spiega più di tante parole è il Tajine di verdure, salsa lassi al cumino e menta, cous cous al limone e cannella, che apre il nostro servizio. È un bellissimo mosaico di vegetali arrotolati e incasellati che fa parte di un percorso gastronomico che si rifà in modo esplicito alle opere d’arte citate, in questo caso alla PaperArt dell’illustratrice russa Yulia Brodskaya. Il segreto? Le salse, dove sono state impiegate una trentina di spezie.

Le 500 spezie di Griffa

Griffa ha una passione straordinaria: nella sua dispensa sono presenti quasi 500 spezie («In boccette da 50 grammi, mentre i sacchetti originali sono in un armadio che custodisco personalmente come fosse il mio tesoro», ci sussurra) e le utilizza in tantissimi piatti. «Cerco di trovare la sfumatura giusta in quelle spezie poco utilizzate o sottovalutate nella nostra cucina, per esempio il ginepro o il cumino, ma l’elenco è lunghissimo. Il top restano i mix: anche quelli più rari si trovano in negozi specializzati o nell’e-commerce. Basta provarne uno a base di pepi su un piatto di carne, anche solo alla griglia, per capire la differenza rispetto al semplice pepe nero o rosa. Ma vale anche per dei gamberi crudi: un tocco di una spezia o di un’altra ne cambia totalmente il gusto», sottolinea lo chef del Petit Royal.

Ideali anche per i cocktail

Ovviamente, a casa non ha senso avere centinaia di spezie ed erbe aromatiche. Griffa, che ha scelto per noi le più interessanti, ne considera utili una cinquantina per coprire tutte le preparazioni: da un antipasto di crudo al dessert, senza dimenticare la mixology che sta godendo sempre maggiormente di influenze speziate. «A parte quelle su cui ci sono ricette storiche o che un italiano sa dosare per natura, bisogna avere sempre una mano leggera: si mette un pizzico di spezia, si assaggia, magari se ne aggiunge un po’ e si riprova. Un esercizio molto divertente, secondo me». Ecco le scelte dello chef piemontese per i lettori di “La Cucina Italiana” e i consigli per usarle bene nella cucina di tutti i giorni.

Zenzero

Fresco e con la buccia è ricco di fermenti utilizzati per la realizzazione di ginger bug (una sorta di “lievito madre” con cui poi si potrà fermentare qualsiasi altro liquido) o realizzare tisane. Se tagliato a metà e tostato in padella, può essere aggiunto ai brodi per un gusto agrumato e sentori orientali. Secco può essere utilizzato in biscotti e torte, aromatiche e con proprietà digestive.

Sumac

In italiano si chiama sommacco e ha la sua terra di elezione in Sicilia, dove l’hanno riscoperto. Ha senso utilizzarlo per le marinate di carne e di pesce, perché dona una colorazione rosa violacea e rilascia sentori freschi. Il sapore è leggermente astringente e acidulo.

Ruta

Le sue foglie più tenere possono essere usate con moderazione nelle insalate, invece i baccelli secchi possono essere utilizzati per aromatizzare arrosti o per marinare carni, ma anche pesci di grossa taglia. Interessante l’utilizzo in pasticceria per sorbetti o confetture. Comunque servitene con parsimonia.

Pepe di Timut

Di pepi ne esistono tanti, ognuno con caratteristiche e colori particolari. Quello di Timut si differenzia per due peculiarità: i sentori di pompelmo e agrumi, poco piccante, e il pigmento rosato che rilascia. Se risulta perfetto per condire pesci, diventa molto interessante quando utilizzato in pasticceria per aromatizzare torte e creme.

Fave di Tonka

In commercio si trovano i semi, fatti essiccare. Hanno un profumo molto intenso e caratteristico, possono essere un valido sostituto della vaniglia in creme e dolci. L’intensità viene accentuata se grattugiata e aggiunta a un composto caldo.

Ginepro

È una bacca prodotta dai cespugli omonimi. Si può raccogliere verde dal sapore fresco astringente leggermente legnoso o a maturazione quando il colore diventa viola bluastro. Perfetto per aromatizzare carni, sopratutto di selvaggina, ma amatissimo anche dal mondo della mixology.

Polline

Molti lo ritengono solo un integratore alimentare, ma è anche molto interessante come ingrediente aromatico. Può essere utilizzato puro in insalate o muesli, oppure disciolto in acqua per una tisana o, ancora, nel latte per realizzare una crema pasticcera che si presta ad accompagnare i dolci.

Cardamono

Ne esistono diversi tipi in base alle lavorazioni che subiscono: quello bianco dal profumo intenso e agrumato, quello verde più floreale e profumato oppure quello nero dai profumi più tostasti e balsamici. Bastano pochi baccelli per aromatizzare l’acqua di cottura del riso o profumare una tisana.

Ras el Hanout

Sempre più amato questo mix mediorientale a base di curcuma, cumino, coriandolo, cardamomo, rosa, zenzero e noce moscata. Molto profumato, viene utilizzato spesso per condire la carne di agnello o le verdure. Particolarmente indicato per le verdure arancioni come carote e zucca.

Mix Curry

Le foglie di curry sono una spezia a sé, particolarmente profumata. Ma i mix restano un condimento bilanciato per ogni alimento. In un curry giallo la spezia dominante sarà la curcuma, in quello rosso la paprika e in quello verde le erbe fresche e il peperone verde. È divertente fare esperimenti…

Mix Dukkan

A base di frutta secca, arachidi, noci o mandorle tritate grossolanamente; oppure di bacche come coriandolo o cumino, semi di sesamo, a seconda del risultato finale che si vuole ottenere. Utilizzato per condire insalate e verdure, è anche perfetto da spolverare sopra la carne per dare una fragranza particolare.

Mix quattro spezie

Il migliore si ottiene mischiando pepi aromatici con noce moscata, zenzero in polvere e chiodi di garofano. Bisogna fare attenzione all’utilizzo, in quanto ha un sapore molto intenso. Riesce a dare un tocco particolare ai dolci natalizi, oltre a profumare l’ambiente.