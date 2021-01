Perchè le persone russano? Ecco le cause e i rimedi

Spread the love

Vi siete mai chiesti perchè le persone russano? Il raffreddore non è l’unica motivazione. Ecco le cause e i rimedi più comuni

Perchè le persone russano? (Getty)

Molto spesso quando dormiamo russiamo, purtroppo ce ne accorgiamo solamente se è qualcuno a dircelo e questo potrebbe essere motivo di imbarazzo se con la persona non abbiamo confidenza.

Gli uomini sono più inclini a presentare questo disturbo rispetto alle donne ed è più frequente tra gli individui in sovrappeso e solitamente peggiora con l’età.

Esistono medici specializzati nel russamento, moltissime coppie vi si rivolgono a causa dei problemi e dei disagi che comporta nelle relazioni questo fastidiosissimo disturbo, perchè il rumore di chi russa è estremamente rumoroso.

Infatti è comune che queste coppie finiscano per separarsi quando vanno a dormire e tendenzialmente l’uomo va a dormire sul divano o comunque in un altra stanza.

Uomo e donna che dormono (Getty)

Le cause che portano a russare

Il disturbo non deve essere sottovalutato quando è cronico perchè potrebbe essere un sintomo di problemi seri come un’ostruzione alle vie respiratorie.

I fattori che incidono negativamente si questo problema sono essenzialmente 4:

Fumo;

Sesso maschile;

Sovrappeso;

Alcool.

Indubbiamente se siamo raffreddati tendiamo a dormire a bocca aperta, quindi siamo più inclini a russare in certe circostanze, mentre a volte chi ha una respirazione ottimale e non è affatto raffreddato russa molto.

Capite bene che non c’è una causa univoca e varia da persona a persona.

In generale, non si hanno conseguenze particolari sulla salute a meno che non si tratti di una patologia, ovvero si russa così tanto da disturbare il sonno della persona stessa che russa provocando continui risvegli durante la notte.

Le apnee notturne e i rimedi

Chi russa deve stare attento di non degenerare nelle apnee notturne, ovvero la sospensione del respiro mentre si dorme.

Le apnee si presentano perchè la faringe e la lingua non vibrano, come quando si russa, ma diventano inattive in modo passivo impedendo il passaggio dell’aria.

Quali sono i rimedi per far smettere di russare il partner?

Se è in sovrappeso fargli perdere peso; Abolire alcool e fumo; Dormire su un fianco.