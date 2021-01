Orchestra del Conservatorio è online, primo appuntamento venerdì 15.

Spread the love

‘L’orchestra dove vuoi, quando vuoi’ è lo slogan scelto dalla Verdi di Milano per lanciare la sua ‘rivoluzione digitale’, ossia un nuovo sito web, all’interno del quale sarà possibile fruire di tutte le attività online dell’Orchestra. Si comincia venerdì 15 gennaio alle 21 con un concerto dedicato a Romeo e Giulietta di Sergej Prokofiev diretto da Andrey Boreyko.

Dopo la chiusura dei teatri degli scorsi mesi, laVerdi era andata in rete lanciando una campagna di raccolta fondi accompagnata da concerti sinfonici, lezioni-concerto, concerti da camera, esecuzioni solistiche, interviste ai Professori d’Orchestra e ai sostenitori.

Dal 24 novembre, data di lancio della raccolta fondi “Le emozioni risvegliano la musica – #DonaEmozioni”, il canale Youtube de laVerdi ha visto un incremento di iscrizioni di più del 40%, con un totale di 45000 spettatori e più di 90.000 visualizzazioni. Un successo anche sugli altri social, accompagnato dai 30mila euro raccolti in meno di un mese. Di qui la scelta di strutturarsi meglio, con il nuovo sito web che mira a essere una sorta di Auditorium digitale in cui assistere in ogni momento ai concerti registrati, consultare i programmi di sala, leggere approfondimenti dedicati ai concerti, ascoltare interviste e consultare l’archivio storico dell’orchestra. (ANSA).