Nuovo DPCM, ipotesi zona bianca: cos’è concesso fare

Atteso il nuovo DPCM a partire da lunedì 16, oltre la zona rossa, arancione e gialla, come di consueto, spunta l’ipotesi zona bianca

Entro il 15 gennaio, il Consiglio dei Ministri varerà un nuovo DPCM (o decreto legge), per adottare nuove misure a partire da lunedì 16. Questa settimana, intanto, la divisione per colori resta con le stesse regole di prima delle festività natalizie: aree rosse, arancioni e gialle a seconda del livello di rischio contagio stabilito insieme al CTS.

Con le suddette misure si è stabilita l’intera Italia in zona gialla, tranne che per 5 regioni: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto che tornano in zona arancione visto l’alto indice Rt. A spaventare, in particolare modo, è l’intensificarsi della contagiosità a causa della variante inglese.

Nuovo DPCM e zona bianca: cos’è concesso fare e quali sono le differenze

L’indiscrezione partita già qualche settimana fa, prevederebbe l’aggiunta di una nuova zona per l’Italia: bianca. Quest’ultima racchiuderebbe tutte le regioni con un indice Rt >0,5 che, attualmente, non detiene alcuna regione italiana. Essendo una fascia a rischio minimo, le restrizioni sarebbero molto meno rigide anche della zona gialla considerata a basso rischio. La proposta arriva dal Ministro dei Beni culturali Dario Franceschini e, tra le misure principali, non ci sarebbe più il coprifuoco.

Oltre ciò, ci sarebbe la possibilità per le attività quali bar e ristoranti di non aver alcuna limitazione di apertura o chiusura. Inserita anche la possibilità di riapertura di musei, cinema e teatri in zona bianca: si tratterebbe di una parvenza di ritorno alla normalità. Si torna a parlare di palestre e piscine, ormai chiuse da più di quattro mesi.