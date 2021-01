Nel parco di Yellowstone si possono commettere omicidi senza essere processati: ecco perché

Negli Stati Uniti esiste un luogo dove sarebbe possibile commettere omicidi senza essere processati: è il parco di Yellowstone.

parco yellowstone (web source)

C’è un posto negli interi Stati Uniti dove è possibile commettere omicidi senza essere processati ed evitando di conseguenza il carcere. Si tratta di una remota possibilità che consente il parco di Yellowstone. Il perché risiede in alcune problematiche giudiziarie che andremo a scoprire quest’oggi insieme.

Partiamo col riferire che si tratta del più grande parco che possiate trovare nell’intera nazione. Vanta infatti ben 130 chilometri quadrati contando quindi su una zona naturale illimitata. Il parco poi è sottoposto a legislazione, di conseguenza è amministrato dallo stato di Washington. Inoltre, dal punto di vista geografico si scopre che va a toccare tre Stati. Il primo è Idaho, poi Montana ed infine Wyoming.

Dal punto di vista federale però il parco è considerato parte del Wyoming. Le leggi alle quali è sottoposto vanno a corrispondere con lo Stato in questione.

Ecco cosa accade nel parco di Yellowstone

parco yellowstone (web source)

Un giornalista ha però studiato le leggi riguardanti il parco, provando ad analizzare dal punto di vista giuridico la situazione di Yellowstone. Si scopre infatti che la Costituzione Americana stabilisce che il crimine deve essere processato nello Stato in cui viene commesso. E quindi nello Wyoming. Così come anche la giuria deve essere originaria dello Stato in cui viene commesso e processato il reato.

In teoria c’ho non causerebbe nessun problema, ma nella pratica emerge una verità del tutto diversa. Infatti all’interno del parco di Yellowstone ci sono alcune zone di Wyoming che coincidono con Idaho e Montana. Quindi è impossibile stabilire lo Stato in cui sia stato commesso il crimine, o più in generale il reale. Si tratta di una problematica costituzionale che va ad incidere dal punto di vista giudiziario.

I cavilli giudiziari e la possibilità di “commettere omicidi”

parco yellowstone (web source)

Essere sottoposto a processo sembra quindi impossibile, ma non sempre si riesce ad ‘evitare la condanna’. Infatti si deve aver la capacità di commettere il reato all’interno della zona incriminata, molto piccola e soprattutto difficile da individuare. Infine, da sottolineare come sia difficile accedere alla ‘death zone‘ siccome non sono previste strade che possano portare ad essa.