merkel-sul-blocco-di-twitter-a-trump:-“chiusura-problematica”

BERLINO – La cancelliera tedesca Angela Merkel ritiene “problematica” la chiusura da parte di diversi social network, tra cui Twitter, degli account del presidente uscente Donald Trump: lo ha riferito il suo portavoce. “È possibile interferire con la libertà di espressione, ma secondo i limiti definiti dal legislatore, e non per decisione di un management aziendale”, ha spiegato Steffen Seibert. “Questo è il motivo – ha aggiunto- per cui la Cancelliera ritiene problematico che gli account del presidente americano sui social network siano stati chiusi in maniera definitiva”.

In mattinata il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire aveva criticato la decisione di Twitter: “Quello che mi sconvolge è che sia Twitter a chiudere, perché la regolamentazione dei giganti digitali non può essere fatta dalla stessa oligarchia digitale. L’oligarchia digitale è una delle minacce che gravano su Stati e democrazie”.

Twitter ha chiuso per sempre l’account di Trump venerdi scorso, un giorno dopo l’assalto al Congresso. Lo ha accusato di aver ripetutamente violato le regole, incitando alla violenza: “Dopo aver revisionato i più recenti tweet di @realDonaldTrump e averli contestualizzati, analizzando come vengono recepiti e interpretati su Twitter e fuori, abbiamo deciso di sospendere permanentemente l’account per evitare ulteriori rischi”.