isola-dei-famosi-2021,-quante-sorprese-nel-cast:-che-nomi

Isola dei Famosi 2021, a due mese dal via cominciano le indiscrezioni sul reality di Canale 5: i primi nomi nel cast



Isola, dei Famosi, il cast guidato da Ilary Blasi (Instagram)

Prima c’è da attendere la fine del Grande Fratello Vip 5, praticamente eterno. Ma la primavera sarà anche la stagione del ritorno su Canale 5 dell’Isola dei Famosi, nelle mani di Ilary Blasi che scalpita per riprendersi la prima serata.

Mancano ancora circa due mesi per la partenza dei naufraghi verso l’Honduras ma intanto il toto-nomi già impazza. Oggi in particolare secondo TvBlog ci sarebbero di e candidate serissime per il, ruolo di naufraghe. Volti molto conosciuti dal pubblico, quello di Patrizia Rossetti e Jill Cooper.

La Rossetti, che adesso vediamo spesso nelle televendite sulle reti Mediaset, è apparsa l’ultima volta come protagonista di un programma a Pechino Express, il game show di Rai 2. Fa televisione da quarant’anni, sarà bello rivederla in un altro ruolo. Jill Cooper, americana doc ma da moltissimi anni trasferitasi in Italia, è invece la regina del fitness. Casualmente o forse no, anche lei è stata nel cast di Pechino Express e ora è pronta per rimettersi in gioco.

Isola dei Famosi 2021, tutti i nomi in ballo per andare in Honduras: possibili sorprese anche per l’inviato

I nomi di Patrizia Rossetti e Jill Cooper in realtà vanno ad aggiungersi a quelli usciti nei giorni scorsi. Uno dei più caldi è certamente Asia Argento per la quale è stato già anche ipotizzato il cachet: secondo Dagospia tra i 160mila e i 200mila euro. Con lei probabilmente anche Vera Gemma, figlia dell’ex attore Giuliano, e Brando Giorgi attore romano di fiction già in predicato di entrare al GF Vip.

Aurora Ramazzotti, nuovo ruolo in Tv: indiscrezione pazzesca (Instagram)

Con loro anche Maria Giovanna Elmi, gli ex tronisti Angela Nasti e Lucas Peracchi, ma anche Eleonora Giorgi (con o senza il figlio Paolo Ciavarro). Molto caldo anche il capitolo inviato: in pole c’è sempre Alvin che conosce bene i meccanismi del reality e con Ilary Blasi forma una coppia solida. L’alternativa è Tommaso Zorzi, attuale concorrente e favorito per vincere il Grande Fratello Vip 5, molto spinto da Alfonso Signorini. Ma secondo Gabriele Parpiglia salgono le quotazioni di Aurora Ramazzotti.